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США и «Талибан» подписали историческое мирное соглашение
08:43 02.03.2020 |
США и радикальное движение "Талибан"заключили соглашение, призванное запустить мирный процесс в Афганистане и положить конец самой продолжительной войне в истории Америки, унесшей десятки тысяч жизней и стоившей миллиарды долларов.
США надеются с помощью соглашения покончить с двумя декадами конфликта и вернуть домой 13 тысяч военнослужащих, находящихся в Афганистане.
В соглашении говорится:
* США выведут войска за 14 месяцев, в случае если талибы будут соблюдать договоренности
* После подписания соглашения должны начаться переговоры между талибами и афганским правительством
* Талибан не позволит никому из своих членов, включая "Аль-Каиду", использовать территорию Афганистана, чтобы подорвать безопасность США и их союзников
* США и правительство Афганистана отпустят 5 тысяч пленных, "Талибан" отпустит до тысячи пленных к 10 марта
"США, их союзники, и Коалиция завершат вывод оставшихся сил из Афганистана в течение 14 месяцев после объявления этой совместной декларации и заключения соглашения между США и "Талибаном", - говорится в тексте соглашения.
Войска США вошли в Афганистан почти 19 лет назад после нападений 11 сентября 2001 года. Это самая длительная военная кампания в американской истории. За время конфликта погибли более 2400 американских военных.
Многие наблюдатели называли сделку достаточно рискованной для администрации президента Дональда Трампа, так как по сути она легитимизирует "Талибан" в глазах международного сообщества. Но для миллионов афганцев соглашение - шанс на мирную жизнь после четырех десятилетий войн и междоусобиц.
Обещание прекратить войну в Афганистане было одним из ключевых в предвыборной кампании Трампа. В то же время министр обороны США Марк Эспер пообещал, что США готовы аннулировать соглашение, если что-то пойдет не так.
Соглашение, как надеются стороны, поможет снизить уровень насилия в Афганистане и урегулировать политический кризис в стране. В то же время, эксперты ожидают, что межафганские переговоры будут протекать гораздо более тяжело, чем нынешние.
Президент Афганистана Ашраф Гани выразил надежду, что благодаря соглашению прекращение огня в Афганистане станет постоянным.
В Доху для подписания соглашения прибыла делегация из 31 члена радикального движения, а также госсекретарь Марк Помпео, министр обороны Марк Эспер, генсек НАТО Йенс Столтенберг.
"Режим снижения насилия"
С 22 февраля в Афганистане в течение недели действовал "режим снижения уровня насилия". Эта неделя должна была стать своего рода проверкой того, насколько талибы могут контролировать свои силы и выполнять взятые на себя обязательства после заключения сделки. Вашингтон ранее пообещал, что если семидневное перемирие окажется эффективным, США в ближайшей перспективе сократят военный контингент в Афганистане до 8,6 тысячи человек.
"Ожидается, что при успешной реализации этой договоренности будет продвигаться вперед подписание соглашение между США и "Талибаном". Мы готовимся к подписанию 29 февраля", - говорилось в заявлении Майка Помпео.
По данным миссии ООН по содействию Афганистану, которая с 2009 года ведет подсчет погибших и пострадавших в Афганистане, за последние 10 лет в Афганистане, 35 тысяч мирных жителей погибли, еще 65 тысяч человек получили ранения.
Летом прошлого года ООН опубликовала отчет, в котором говорилось, что в первой половине 2019 года в результате действий афганской армии и войск НАТО в Афганистане погибло больше гражданского населения, чем от рук "Талибана" и "Исламского государства" (организация запрещена в России). По данным ООН, с января по июнь прошлого года 717 гражданских лиц было убито в Афганистане проправительственными силами и войсками НАТО, 531 - боевиками антиправительственных сил, в числе которых талибы и отряды ИГ. Такая картина наблюдалась впервые с момента, когда более 10 лет назад ООН начала подсчет жертв среди гражданского населения в Афганистане.
Прямые переговоры США с "Талибаном" начались в 2018 году - после 18 лет противостояния. "Талибан" требует вывода американских войск и прекращения использования территории Афганистана в качестве базы для миссий в других странах.
Основной этап переговоров между США и талибами продолжался несколько месяцев в 2019 году. В ходе восьми раундов переговоров представитель США по Афганистану Залмай Халилзад и делегация политического офиса талибов в Дохе согласовали проект договора о мире, который предусматривал прекращение огня, вывод из Афганистана иностранных войск и начало всеобщих межафганских переговоров о мире.
Однако в сентябре после серии терактов, совершенных талибами в Кабуле и ряде других городов, среди жертв которых был американский военный, Дональд Трамп распорядился прекратить переговоры с "Талибаном" и отменить подписание соглашения.
Необъявленный визит Трампа в Афганистан
В конце ноября с необъявленным визитом в Афганистан прибыл президент США Дональд Трамп. Сообщалось, что он приехал, чтобы встретиться с американскими военными, проходящими службу в этой стране, и поздравить их с Днем благодарения. Это был его первый визит в Афганистан. Трамп приехал в Афганистан вскоре после того, как талибы освободили двух иностранцев - американца Кевина Кинга и австралийца Тимоти Уикса, которые были захвачены в 2016 году.
В ходе поездки в Афганистан Трамп встретился со своим афганским коллегой Ашрафом Гани. После переговоров с Гани Трамп заявил, что движение "Талибан" стремится заключить мирное соглашение. "Они [талибы] не хотели прекращать огонь. Сейчас они хотят прекратить огонь. И я верю, что это сработает", - сказал тогда Трамп. В ходе визита в Афганистан Дональд Трамп также заявил, что США значительно сократят свое военное присутствие в этой стране.
В середине января сообщалось, что талибы передали представителю США по Афганистану Залмаю Халилзаду документ с предложениями об установлении временного режима прекращения огня в Афганистане сроком от семи до десяти дней. Представитель талибов в Катаре подтвердил возобновление переговоров между движением и Вашингтоном.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг приветствовал договоренности США и талибов о введении режима "снижения уровня насилия" в Афганистане и намерение сторон подписать соглашение. По словам генсека НАТО, снижение уровня насилия и соглашение между США и талибами открывает путь к переговорам между властями Афганистана и "Талибанов".
Почему сложно вести переговоры с талибами?
Главная проблема заключается в том, что талибы принципиально отказываются от переговоров с Кабулом. Послание президента Афганистана Ашрафа Гани в 2018 году, предложившего признать "Талибан" политическим движением и начать переговоры без предварительных условий, демонстративно осталось без ответа.
Однако в то же время "Талибан" не может победить правительственные войска, западный контингент и захватить власть.
Еще одна проблема - организация переговоров с талибами. "Талибан" представляют представители движения в Дохе, но "политбюро Исламского эмирата Афганистан", хотя и обладает известной самостоятельностью, однако не отражает позицию всего движения, обладающего довольно сложной сетевой структурой. Отдельные группы талибов в принципе настроены на переговоры, в то время как другие, наоборот, выступают против переговоров.
Предыдущие переговоры между США и талибами в 2015 году прекратились после того, как стало известно о смерти лидера "Талибана" муллы Омара, давшего согласие на переговорный процесс.
В 2013 году попытка переговоров сорвалась, когда талибы подняли флаг движения над своим офисом в Катаре - это разозлило бывшего тогда президентом Афганистана Хамида Карзая, который посчитал, что это подрывает его авторитет.
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