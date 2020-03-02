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Минобороны США заказало очередную партию комплексов «Javelin» для Украины и стран-партнеров
08:35 02.03.2020 |
Министерство обороны США заключило новый контракт по производству противотанковых ракетных комплексов "Javelin" для стран-партнеров, в том числе для Украины.
Общая стоимость контракта превысила $18 млн, сообщается на сайте Пентагона.
"Компания Raytheon/Lockheed Martin Javelin JV, Тусон, Аризона, получила контракт на сумму $18,431,215 в соответствии с контрактом W31P4Q-19-C-0059. Работы будут выполнены в Тусоне, штат Аризона", - указывается в сообщении.
Заказанная партия предназначена для партнеров США в Австралии, Чехии, Эстонии, Франции, Грузии, Индонезии, Ирландии, Иордании, Литвы, Новой Зеландии, Норвегии, Омана, Катара, Турции, Украины и Объединенных Арабских Эмиратов.
Ожидается, что работы будут завершены до 25 июня 2020 года.
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба на своей странице в Twitter поблагодарил США за поддержку.
"Спасибо нашим друзьям США за стойкость нашего стратегического партнерства", - написал он.
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