Финансовые новости
- |
- 02.03.20
- |
- 15:14
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Богатейшие люди планеты потеряли за неделю 444 миллиарда долларов
08:09 02.03.2020 |
По данным агентства Bloomberg, за последнюю неделю суммарное состояние 500 самых богатых людей планеты сократилось на 444 миллиарда долларов из-за масштабного снижения биржевых индексов на мировых фондовых рынках, произошедшего на фоне распространения нового коронавируса SARS-CoV-2 во многих странах. Больше остальных пострадал основатель Amazon Джефф Безос, потерявший 11,9 миллиарда долларов, указывает агентство в пятницу, 28 февраля.
Состояние основателя Microsoft Билла Гейтса сократилось на 10 миллиардов долларов, главы LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) Бернара Арно - на 9,1 миллиарда, главы Tesla Элона Маска - на 9 миллиардов. Кроме них, в первую десятку пострадавших вошли также: американский бизнесмен Уоррен Баффетт, основатель испанской компании в сфере торговли одеждой Inditex Амансио Ортега, глава Facebook Марк Цукерберг, сооснователи Google Ларри Пейдж и Сергей Брин, а также мексиканский бизнесмен Карлос Слим.
80 процентов миллиардеров несут убытки из-за коронавируса
Агентство также указывает, что в 2020 году в минусе уже оказались 80 процентов миллиардеров по рейтингу Bloomberg. При этом большинство убытков связано с опасениями экономического спада из-за эпидемии коронавируса в Китае и его дальнейшего распространения во всем мире, отмечается далее. Самым прямым образом связаны с коронавирусом потери Мики Арисона - главы Carnival Corp. Этой фирме принадлежит круизный лайнер Diamond Princess, на борту которого произошла вспышка заболеваний пневмонией СОVID-19, вызываемой коронавирусом SARS-CoV-2. Только за последнюю неделю Арисон потерял один миллиард долларов.
Bloomberg также напоминает, что индекс Dow Jones на бирже в Нью-Йорке за прошедшую рабочую неделю упал более чем на 12 процентов, что стало наиболее резким пятидневным обвалом со времени финансового кризиса 2008 года.
Российские бизнесмены потеряли за день 6 миллиардов долларов
Между тем российский Forbes 28 февраля сообщил, что состояние пяти богатейших россиян за день сократилось на 6,058 миллиарда долларов из-за обвала на бирже. Больше других потерял бенефициар "Лукойла" Вагит Алекперов - 1,6 миллиарда долларов. Состояние совладельца "Норникеля" Владимира Потанина уменьшилось на 1,4 миллиарда долларов, главы "Новатэка" Леонида Михельсона - на 1,2 миллиарда.
По данным сайта Worldometer на утро 29 февраля, число вылечившихся от пневмонии COVID-19 по всему миру достигло 39 538 человек. Еще 2924 человека скончались от последствий заражения коронавирусом. Общее число заболевших - 85 212 человек, указывается далее. На данный момент вирус проник уже в 60 стран и территорий.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Уроки Тимошенко. Почему Зе-команде срочно понадобился новый премьер
|Правительство и выборы в ОРДЛО: Вернет ли Зеленский Ахметову статус «хозяина Донбасса»
|Развенчания «Призрака». Когда Пасечник торжественно сбросит в оккупированном Алчевске памятник Мозговому
|Позитив недели. В Украине разрабатывают бикалиберную ракету на базе «Иглы» и «Корсара»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Разбитые двери и столкновения с полицией: ветераны штурмуют здание правительства Молдовы
|Солнечная энергетика: производство поликремния всё больше концентрируется в Китае
|В США ветровые электростанции впервые стали лидером в производстве «зеленой» энергетики
|Греция задержала 10 тысяч мигрантов на границе с Турцией
|Турция сообщила о пересечении границы с ЕС 76 тысяч мигрантов
|Турция официально объявила операцию «Весенний щит» в Сирии. Сбиты два сирийских самолета
Это интересно
|Украинскому чиновнику грозит до 6 лет тюрьмы за майнинг на рабочем месте
|Volkswagen показал три спортверсии нового Golf
|2,8 секунды до «сотни» и 680 сил: у DS появился электрокар с соломой в салоне
|IKEA начнет продавать фрикадельки из растительного мяса
|В монитор Philips 243B1 встроена стыковочная станция
|Toyota зарегистрировала название для «заряженных» моделей
|Мессенджер WhatsApp больше не самое популярное приложение в мире