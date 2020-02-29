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Турция призвала установить бесполетную зону над Идлибом
17:23 28.02.2020 |
После гибели 33 турецких солдат в результате авиаудара в Сирии Анкара призвала установить бесполетную зону над сирийской провинцией Идлиб. "Международное сообщество должно принять меры для защиты гражданского населения и установления бесполетной зоны. Гаранты Астанинского процесса, Россия и Иран, потеряют весь свой авторитет, если не выполнят своих обязательств по сокращению насилия и военных действий в Идлибе", - написал в своем Twitter представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по связям с общественностью Фахреттин Алтун в пятницу, 28 февраля.
Алтун обвинил режим сирийского президента Башара Асада в "проведении демографических и этнических чисток в регионе". "Миллионы гражданских лиц в течение месяцев подвергаются бомбардировкам с воздуха. Систематически осуществляются атаки на объекты инфраструктуры, в том числе школы и больницы. На наших глазах происходит геноцид", - написал Алтун.
Ранее установить бесполетную зону над Идлибом призвал влиятельный американский сенатор Линдси Грэм, напоминает агентство dpa.
Эрдоган и Путин обсудили ситуацию в Идлибе
Как заявили в пресс-службе Кремля, в тот же день состоялся телефонный разговор между президентами Турции и России. "С обеих сторон подчеркнута необходимость принятия дополнительных мер в целях нормализации обстановки на северо-западе Сирии", - отмечается в заявлении. В пресс-службе подчеркнули, что лидеры выразили "серьезную озабоченность эскалацией напряженности в Идлибе", а также высказали желание провести в ближайшее время встречу на высшем уровне.
Россия знала о расположении турецких военных
В результате авиаудара 27 февраля в районе Джебель аз-Завия в сирийской провинции Идлиб погибли не менее 33 военнослужащих ВС Турции, 36 человек госпитализированы с ранениями различной степени тяжести. Минобороны РФ заявило о непричастности российских самолетов к этому удару. В то же время ведомство обвинило погибших турецких военных в том, что они находились среди террористов, атакующих подразделения правительственной армии Сирии.
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что России было заранее сообщено о месте расположения турецких войск. "Атаки на военных произошли, несмотря на обмен данными координат с Россией", - заявил он турецкому телеканалу TRT. По словам главы минобороны, во время ударов по турецким войскам вокруг них не было вооруженных группировок, при этом авиация атаковала "даже машины скорой помощи".
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