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Турция: Россия знала места дислокации убитых военных, там не было повстанцев
12:04 28.02.2020 |
Удары по позициям турецких военных в Идлибе нанесли, несмотря на координацию действий с российской стороной, которой Анкара заранее указала места дислокации частей ВС Турции.
Об этом заявило Министерство обороны Турции, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на турецкое государственное агентство Anadolu.
В ночь на пятницу по меньшей мере 33 турецких военных погибли в сирийской провинции Идлиб в результате авиаударов армии президента Сирии Башара Асада и российских войск.
"В момент воздушного удара по позициям турецких военных в Идлибе, в этом секторе не находились никакие вооруженные группировки оппозиции", - заявило Министерство обороны Турции.
Как отметил министр Хулуси Акар, удары по позициям турецких военных в Идлибе продолжались несмотря на предупреждения Анкары. Удары наносили даже по военным машинам скорой помощи, говорит он.
По данным Минобороны Турции, турецкая армия уничтожила в Идлибе 5 вертолетов, 23 танка, 23 орудия и САУ, зенитно-ракетный комплекс SA-17, зенитный ракетно-пушечный комплекс SA-22 нейтрализовано 309 сторонников Башара Асада.
"На фоне дипломатических и политических усилий по урегулированию сирийского конфликта, турецкие военные подверглись подлому нападению, на которое последует жесткий ответ", - заявил спикер парламента Турции Мустафа Шентоп.
Воздушный удар произошел после того, как российская делегация провела два дня в Анкаре для переговоров с турецкими должностными лицами по ситуации в Идлибе.
Министерство обороны РФ заявляет, что российская авиация не наносила удары в сирийской провинции Идлиб, где погибли турецкие военнослужащие. Турки, по словам Москвы, "находились среди наступавших боевиков" и "не должны были там быть".
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