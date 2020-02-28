Турция нанесла удары по силам Асада в Идлибе в ответ на авиаудары

Министерство обороны Турции опубликовало видео ударов по целям сирийского режима в Идлибе в ответ на авиаудары, в результате которых погибли 33 турецких военных.

Об этом сообщает "Европейская правда".





Запись с беспилотника опубликована на сайте государственного турецкого агентства Anadolu. Утверждается, что турецкие войска уничтожают военную технику, позиции и живую силу войск сирийского президента Башара Асада.

Также сообщается, что за последние 17 дней войска Турции "нейтрализовали" 1709 элементов режима Асада в ходе операции в провинции Идлиб.

Турецкие власти после авиаударов заявили, что "ведут огонь по всем известным целям режима Башара Асада в Сирии с помощью своих воздушных и наземных средств поддержки огня".

Напомним, в ночь на пятницу по меньшей мере 33 турецких военных погибли в сирийской провинции Идлиб в результате авиаударов армии президента Сирии Башара Асада и российских войск.