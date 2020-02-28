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Самолеты Сирии и РФ атаковали турецких военных в Идлибе: 33 погибших
11:48 28.02.2020 |
По меньшей мере 33 турецких военных погибли в сирийской провинции Идлиб в результате авиаударов армии президента Сирии Башара Асада.
Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении турецких властей, которое обнародовало государственное агентство Anadolu.
Рахми Доган, губернатор турецкой провинции Хатай, граничащей с Идлибом, заявил, что в результате воздушных ударов 39 военных были ранены, многие из них находятся в тяжелом состоянии.
Сообщается, что под авиаудары попали две колонны турецких войск, в Twitter появляются видео последствий ударов. По предварительным данным, в авиаударах участвовали и сирийские, и российские самолеты.
По данным военных наблюдателей Сирийской обсерватории по правам человека, убиты по меньшей мере 34 турецких солдат.
Ранее в четверг погибли еще трое турецких военных. По меньшей мере 50 военных Турции убиты в Идлибе с начала февраля.
Воздушный удар произошел после того, как российская делегация провела два дня в Анкаре для переговоров с турецкими чиновниками по ситуации в Идлибе. Сирийские силы, поддерживаемые Россией, пытаются отбить Идлиб у повстанцев, которых поддерживают турецкие военные.
Министр обороны Турции Хулуси Акар поехал к границе между Турцией и Сирией после встречи по вопросам безопасности, созванной президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.
После нападения министр иностранных дел Турции Мевлут Чавушоглу провел телефонный разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
В сентябре 2018 Турция и Россия договорились превратить Идлиб в зону деэскалации, в которой агрессивные действия прямо запрещены.
Эрдоган хочет, чтобы сирийские правительственные силы отступили с позиций, где Турция создала военные наблюдательные пункты и раньше угрожал атаковать их, если они не остановят свое наступление.
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