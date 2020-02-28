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Конгресс США одобрил выделение $1 млрд сельским операторам на замену оборудования Huawei и ZTE
09:49 28.02.2020 |
В четверг Сенат США единогласно проголосовал за предоставление сельским операторам связи финансирования в размере $1 млрд для замены любого имеющегося телекоммуникационного оборудования китайских производителей, таких как Huawei и ZTE.
Официальное название утверждённого законопроекта - Secure and Trusted Communications Networks Act (Закон о безопасных и надёжных сетях связи), но многие просто называют его законопроектом «разгромить и заменить», так как именно на это он нацелен.
В декабре прошлого года этот законопроект был также единогласно одобрен Палатой представителей США.
Законопроект все ещё нуждается в одобрении президента, прежде чем он получит официальный статус, но это больше похоже на техническую формальность, учитывая отношение президента США Дональда Трампа к использованию оборудования Huawei в телекоммуникационной сети страны.
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