Что за суд над Ассанжем в Англии? Семь вопросов с простыми ответами

Ольга Просвирова / Би-би-си

В Вулвичском суде на юго-востоке Лондона заканчивается первая неделя слушаний по делу об экстрадиции Джулиана Ассанжа. За последние несколько дней адвокаты Ассанжа и юристы, представляющие американское правительство, поспорили, можно ли считать основателя WikiLeaks журналистом, обсудили риски суицида и десятки раз сослались на закон о государственной тайне.

Би-би-си объясняет, что происходит в суде и как американская сторона пытается добиться экстрадиции.

Что вообще США пытаются доказать в этом суде?

Прежде всего нужно знать, что представители США не обязаны предоставлять неопровержимые доказательства вины Джулиана Ассанжа. Им достаточно, чтобы у суда появились "обоснованные подозрения", что основатель WikiLeaks действительно мог совершить все те преступления, в которых его обвиняют.

Решение о том, доказана ли вина Ассанжа, должен будет вынести уже американский суд, если, конечно, экстрадиция в США состоится.

Вторая важная часть доказательного процесса - убедить суд, что все, что якобы совершил Ассанж, является преступлением и на территории Британии. Это обязательное условие для экстрадиции. Именно поэтому адвокаты, представляющие в суде США, так часто ссылаются на британский Закон о государственной тайне, принятый в 1989 году после громкого дела Клайва Понтинга.

Понтинг, работавший тогда в министерстве обороны, передал члену парламента Британии секретные документы о Фолклендской войне. Понтинга оправдали в соответствии с действовавшим тогда законом о гостайне 1911 года, потому что он смог доказать, что обнародованная им информация представляла общественный интерес.

А информация, которую обнародовал Ассанж, представляет интерес для общества?

С точки зрения смысла - большинство экспертов и профессиональных журналистов не сомневаются, что эта информация представляла общественный интерес.

Одно из крупнейших новостных агентств - Рейтер - годами добивалось доступа к видеозаписям, на которых виден момент гибели сотрудников агентства в Ираке. Пентагон отвечал, что видео слишком секретное и о его демонстрации не может быть и речи.

В 2010 году это видео было опубликовано на сайте WikiLeaks. Из записи стало понятно, что американские военные приняли фотоаппараты и съемочную технику в руках корреспондентов за оружие и запросили разрешение на обстрел группы людей. При этом слышно, что военные смеялись и вели себя так, будто играют в компьютерную игру.

Это лишь одна из многочисленных публикаций WikiLeaks. Но все же - может ли защита Ассанжа доказать "общественный интерес" его публикаций и таким образом защитить его от экстрадиции?

Это сложный вопрос. США предъявили обвинения Ассанжу по закону о шпионаже. Еще никогда с момента принятия этого закона по нему не преследовали журналистов. И, что самое главное, никто из обвиняемых по этому закону не может строить защиту на основании общественного интереса.

А Ассанж вообще журналист?

Представители американского правительства в суде пытаются доказать, что нет, Ассанж не журналист. Хотя многие правозащитные организации считают преследование Ассанжа формой давления на прессу.

Зачем? Если американской стороне удастся убедить в этом английский суд, США, во-первых, получат аргумент, который можно использовать в вечном споре: является ли преследование Ассанжа посягательством на свободу прессы? Во-вторых, уверяя, что Ассанж не журналист, американская сторона пытается помешать защите Ассанжа использовать в качестве аргумента первую поправку к Конституции США, которая запрещает ограничение свободы слова или печати.

Кроме того, заявляют в США, Ассанж - не американский гражданин, а значит, действие первой поправки не может на него распространяться. "Давайте на секунду задумаемся. Правительство США преследует журналистов по всему миру, при этом утверждая, что на них не распространяется действие первой поправки. Этот [аргумент] демонстрирует серьезность этого судебного процесса - он не про Ассанжа, а про свободу прессы", - отвечает на это главный редактор WikiLeaks Кристин Храфнсон.

Чтобы все же доказать в суде, что Ассанж журналист и тем самым ослабить аргументы представителей США, адвокаты перечислили его журналистские награды, публикации в газетах и напомнили, что он был членом союза журналистов Австралии.

Ассанж подверг опасности людей?

Джулиан Ассанж, как заявил в суде адвокат Джеймс Льюис, представляющий интересы правительства США, нарушил основные правила работы журналиста. Это еще один аргумент США, призванный доказать, что уголовное преследование создателя WikiLeaks не имеет ничего общего с ущемлением прав журналистов.

Вот как Джеймс Льюис обосновал этот тезис: Ассанж, по его словам, без купюр публиковал секретные документы, в которых содержались имена людей, предоставлявших США важную информацию. Среди этих источников были граждане Ирака и Афганистана, а также других, как сказал Льюис, стран с "репрессивным режимом".

"Он подверг [этих людей] смертельной опасности", - заявил Льюис британскому суду, уточнив, что им угрожали пытки, а то и гибель. По подсчетам США, в результате утечки в опасности оказались сотни людей.

"Нам известно, что некоторые информаторы, чьи имена содержались в секретных документах, которые опубликовал WikiLeaks, впоследствии исчезли. Хотя США не могут сейчас доказать, что их исчезновение стало результатом утечки", - заявил Льюис.

Защита на второй день слушаний полностью отвергла этот аргумент. Адвокат Марк Саммерс заявил, что Джулиан Ассанж пытался защитить информаторов США и даже звонил в Белый дом, чтобы предупредить американские власти, - его попросили перезвонить через несколько часов.

Утечка имен, по словам Саммерса, произошла не по вине Ассанжа: в 2011 году британская газета Guardian выпустила книгу о WikiLeaks, в которой был указан пароль для доступа к неотредактированным документам. Именно так, утверждает защита, третьи лица могли узнать имена информаторов. Guardian в свою защиту заявила: давая пароль, Ассанж обещал, что он будет временным и истечет через несколько часов. Но пароль не истек.

Какой стороне поможет Челси Мэннинг?

Челси Мэннинг - бывший аналитик военной разведки США, отсидевшая семь лет за предоставление WikiLeaks секретных документов, - последовательно защищает Джулиана Ассанжа.

В прошлом году Мэннинг в очередной раз отказалась давать в суде показания по делу WikiLeaks, заявив, что выступает против этого расследования и, более того, уже рассказывала все, что ей известно, на рассмотрении собственного дела.

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Челси Мэннинг отказалась давать показания по делу Ассанжа

Теперь, когда лондонский суд решает, экстрадировать Ассанжа или нет, уголовное преследование Челси Мэннинг ложится в основу аргументации США. "Ассанж поощрял Мэннинг и помогал ей", он "вступил в сговор с Мэннинг и подстрекал ее", "специально призывал ее незаконно разгласить секретную информацию" - все это постоянно звучало в суде. Так США пытаются аргументировать обвинение в отношении Ассанжа: хоть он и не является гражданином США, однако его, считает американское правительство, можно привлечь к ответственности за "пособничество и подстрекательство" гражданина США.

Этот аргумент в очередной раз оспаривает защита Ассанжа. Во-первых, сама Челси Мэннинг говорила, что решение она приняла самостоятельно, без чьего-либо давления. Во-вторых, WikiLeaks вообще не был ее изначальным выбором - по словам Мэннинг, она пыталась обратиться к журналистам и других изданий.

Кроме того, поскольку Мэннинг уже отбыла наказание и вышла на свободу, защита Ассанжа легко может ссылаться на те выводы, к которым пришел американский суд, рассматривавший дело экс-аналитика военной разведки США. А тогда в суде представитель американской контрразведки заявил, что им не удалось найти ни одного свидетельства того, что кто-то из информаторов, чьи имена стали известны в результате утечки, был убит. А уже этот факт является серьезным аргументом в текущем процессе.

Может ли Ассанж выиграть слушание, если докажет, что его обвиняют в политическом преступлении?

Ассанж считает, что да, потому что, как напомнил его адвокат, соглашение об экстрадиции, заключенное между США и Британией, запрещает выдачу человека, подозреваемого в совершении политического преступления (то есть направленного против политического строя или безопасности государства).

Джулиан Ассанж строит свою защиту и вокруг того факта, что во времена президентства Барака Обамы ему публично не выдвигались обвинения. Защита Ассанжа уверена, что причина этого - нежелание нарушать первую поправку к Конституции.

Но, как утверждает теперь его защита, Дональд Трамп, придя к власти, "объявил войну журналистам-расследователям".

Представители США уверены: Ассанж вообще не имеет права ссылаться на соглашение об экстрадиции.

И это, возможно, самое важное решение, которое придется принять Вулвичскому суду в деле Ассанжа. Дело в том, что в тот же самый год, когда писалось соглашение двух стран об экстрадиции, британский парламент принял собственный закон о выдаче, в котором нет никакого запрета на экстрадицию людей, обвиняемых в политических преступлениях.

Именно поэтому представители США теперь настаивают, что суд должен руководствоваться внутренним британским законом, а не соглашением между двумя странами.

"Это правда, что Закон об экстрадиции 2003 года не предусматривает запрет на [выдачу человека, совершившего] "политическое преступление". Но это обязанность суда, а не исполнительной власти, удостовериться, что экстрадиция не противоречит условиям международного договора", - говорит защита Ассанжа.

Как еще Ассанж может выиграть дело?

За всю историю существования процедуры экстрадиции в США Британия несколько раз запрещала высылку человека, если экстрадиция могла сопровождаться нарушением прав человека.

Самый известный такой случай - дело шотландского хакера Гэри Маккиннона, которого США обвиняли во взломе компьютеров военных ведомств, включая министерство обороны. На суде шотландец утверждал, что он был уверен: США скрывают общественно важную информацию о существовании НЛО.

В случае выдачи Маккиннону грозило до 70 лет тюрьмы. Он последовательно проигрывал суды, но в октябре 2012 года, после серии судебных разбирательств в Британии, бывшая тогда министром внутренних дел Тереза Мэй заблокировала экстрадицию шотландца.

"Маккиннон обвиняется в совершении тяжких преступлений. Но в то же время нет никаких сомнений в том, что он серьезно болен, - сказала тогда Мэй. - У него синдром Аспергера, он страдает от депрессии. Выдача может спровоцировать попытку суицида. Поэтому решение экстрадировать Маккиннона противоречит правам человека".

Защита Джулиана Ассанжа еще на ранних этапах судебного разбирательства заявила, что у создателя WikiLeaks серьезные нарушения психического здоровья. Специалисты, обследовавшие Ассанжа, пришли к выводу, что уже многие годы он страдает от клинической депрессии. Два профессора, осмотревшие его, подтвердили, что в случае экстрадиции очень высок риск суицида.

"Я убежден - настолько, насколько вообще психиатр может быть уверен, - что в случае экстрадиции в США Ассанж нашел бы способ совершить самоубийство", - цитирует защита австралийца мнение авторитетного судебного психиатра Майкла Копельмана.

Пятница - последний день этого этапа слушаний дела Ассанжа. Затем суд прервется, чтобы дать обеим сторонам подготовиться к следующей стадии, и рассмотрение дела продолжится в мае, когда стороны смогут вызывать свидетелей в поддержку своих доводов.

Основатель WikiLeaks все это время будет находиться в лазарете тюрьмы строгого режима Белмарш.