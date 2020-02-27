Финансовые новости
- |
- 27.02.20
- |
- 16:54
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
После «Брекзита»: Великобритания грозит сорвать переговоры с ЕС
15:44 27.02.2020 |
Британское правительство грозит сорвать переговоры о будущих взаимоотношениях с Евросоюзом, если соглашение не будет подписано до конца июня. Это следует из мандата на ведение переговоров, выданного Лондоном в четверг, 27 февраля. Первый раунд должен начаться в Брюсселе 2 марта.
Как и ожидалось, британское правительство заняло жесткую позицию в переговорном процессе. В частности, Лондон не готов согласиться на адаптацию британских законов к правилам ЕС. Европейский суд также не сможет влиять на юрисдикцию Великобритании. Кроме общего соглашения о зоне свободной торговли, британцы хотят прояснить ситуацию в таких областях как рыболовство, уголовное преследование и судебное сотрудничество, указывает агентство dpa.
К примеру, особые споры вызывают вопросы рыболовства. Брюссель хотел бы сохранить существующее положение, при котором европейские суда имеют свободный доступ в богатые рыбой британские территориальные воды. Лондон такая ситуация не устраивает. Власти Великобритании намерены сами ежегодно определять, какие суда получат квоты.
По примеру Канады
Взгляды Лондона и Брюсселя на будущее соглашение кардинально расходятся. Правительство Бориса Джонсона хотело бы заключить договор по образцу взаимоотношений между ЕС и Канадой. В Евросоюзе считают пример неподходящим. Объем торговых отношений Евросоюза с Великобританией "почти в десять раз больше, чем с Канадой", - заявил координатор ЕС по переговорам в Великобританией Мишель Барнье. "Совершенно ясно, что правила в этом случае не могут быть одинаковыми", - цитирует французского дипломата агентство AFP.
Если переговоры в Брюсселе закончатся без результата, следует из мандата, Лондон готов отказаться от заключения всеобъемлющего соглашения, регулирующего дальнейшие взаимоотношения с Брюсселем по окончании переходной фазы в конце 2020 года.
Великобритания официально вышла из состава ЕС 31 января 2020 года, спустя 43 месяца после того, как на референдуме 2016 года победу одержали сторонники "Брекзита".
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Оксана Маркарова: «Нельзя принимать законопроекты, которые этот бюджет разрушают»
ТОП-НОВОСТИ
|Коронавирус - плюс для украинских реформ. Он не оставляет власти выбора
|Це навіть не рецесія: Чому в Україні падає промисловість
|Премьериада-2020. В ожидании контролируемого волшебника
|Почему Зеленский просит Ахметова о любви по расчету
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|После «Брекзита»: Великобритания грозит сорвать переговоры с ЕС
|Армия Турции понесла потери в результате авианалета в Сирии
|В Китае число миллиардеров растет быстрее, чем в США
|Доля возобновляемых источников энергии в энергобалансе Литвы достигла четверти, превысив средний показатель по ЕС
|Люксембург станет первой страной с бесплатным общественным транспортом
|Дональд Трамп подал в суд на New York Times из-за публикации о связи с Россией
|Погромы в Дели. За три ночи столкновений между мусульманами и индуистами погибли 27 человек
Это интересно
|Renault представила городской электрокар с запасом хода 250 километров
|Microsoft избавится от одной из самых бесполезных и раздражающих особенностей Windows 10
|Суббренд Citroen представил новейший премиальный седан
|SpaceX получила разрешение на строительство завода по сборке космического корабля для полётов на Марс
|НКЦБФР предупредила о скам-проекте, продающем свои акции за биткоины
|Власти Евросоюза требуют вернуть в смартфоны съемные аккумуляторы
|Samsung представила нового монстра автономности