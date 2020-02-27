В Китае число миллиардеров растет быстрее, чем в США

В Китае в 2019 году число миллиардеров выросло более, чем в три раза, по сравнению с США. По данным рейтинга Hurun Global Rich List, опубликованного в среду, 26 февраля, в КНР, в том числе Гонконге, а также на Тайване насчитывается в общей сложности 182 новых миллиардера. В то же время в США число миллиардеров за год выросло на 59 человек.

"В Китае в настоящий момент больше миллиардеров, чем в США и Индии вместе взятых", - заявил составитель Hurun Global Rich List Руперт Хугеверф. По его данным, в Китае насчитывается 799 человек с миллиардным состоянием, в США - 629, а в Индии - 137. В КНР в 2019 году особенно сильно выросли акции технологических (плюс 77%) и фармацевтических (плюс 37%) компаний.

При этом список Hurun Global Rich List уже третий год подряд возглавляет американец, основатель Amazon Джефф Безос, состояние которого оценивается в 140 млрд долларов. Среди китайских миллиардеров - на первом месте глава интернет-платформы Alibaba Group Джек Ма. Его состояние оценивается в 45 млрд долларов, это 21-е место в рейтинге.

Пекин - столица миллиардеров

Городом, где проживают больше всего миллиардеров, пятый год подряд считается Пекин. Там проживают 110 человек с миллиардным состоянием. В Нью-Йорке этот показатель равен 98.

Hurun Global Rich List выходит с 1999 года и представляет собой китайскую версию мирового рейтинга Forbes.