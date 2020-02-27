Финансовые новости
- |
- 27.02.20
- |
- 14:20
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Люксембург станет первой страной с бесплатным общественным транспортом
08:51 27.02.2020 |
Общественный транспорт в Люксембурге c 1 марта этого года станет бесплатным, сообщают в среду европейские СМИ.
Таким образом, Люксембург станет первой в мире страной, где будет действовать подобный бесплатный проезд.
Для поездки на автобусе, трамвае или поезде больше не надо будет покупать билет: будет достаточно иметь при себе удостоверение личности. Между тем, отмечается, что в поездах все же останется первый класс, места в котором будут платными.
Местные власти отмечают, что цель таких мер заключается в том, чтобы жители страны отказались от личного транспорта в пользу общественного для снижения загруженности на дорогах и снижении уровня вредных выбросов в атмосферу.
Обеспечение работы общественного транспорта в Люксембурге будет осуществляться полностью за счет налогоплательщиков. Ожидается, что ежегодно подобный "бесплатный" транспорт будет обходиться им примерно в 41 млн евро.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Оксана Маркарова: «Нельзя принимать законопроекты, которые этот бюджет разрушают»
ТОП-НОВОСТИ
|Коронавирус - плюс для украинских реформ. Он не оставляет власти выбора
|Це навіть не рецесія: Чому в Україні падає промисловість
|Премьериада-2020. В ожидании контролируемого волшебника
|Почему Зеленский просит Ахметова о любви по расчету
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|В Китае число миллиардеров растет быстрее, чем в США
|Доля возобновляемых источников энергии в энергобалансе Литвы достигла четверти, превысив средний показатель по ЕС
|Люксембург станет первой страной с бесплатным общественным транспортом
|Дональд Трамп подал в суд на New York Times из-за публикации о связи с Россией
|Погромы в Дели. За три ночи столкновений между мусульманами и индуистами погибли 27 человек
|Польша подписала контракт на увеличение мощности LNG-терминала в 1,5 раза
Это интересно
|Renault представила городской электрокар с запасом хода 250 километров
|Microsoft избавится от одной из самых бесполезных и раздражающих особенностей Windows 10
|Суббренд Citroen представил новейший премиальный седан
|SpaceX получила разрешение на строительство завода по сборке космического корабля для полётов на Марс
|НКЦБФР предупредила о скам-проекте, продающем свои акции за биткоины
|Власти Евросоюза требуют вернуть в смартфоны съемные аккумуляторы
|Samsung представила нового монстра автономности