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Дональд Трамп подал в суд на New York Times из-за публикации о связи с Россией
08:27 27.02.2020 |
Предвыборный штаб Дональда Трампа подал в суд на газету New York Times, обвинив издание в клевете и распространении ложной информации о президенте. Поводом стала публикация, в которой допускалось, что в 2016 году штаб республиканского кандидата мог пойти на взаимовыгодное соглашение с Кремлем.
В восьмистраничном исковом заявлении, переданном в Верховный суд штата Нью-Йорк в среду, представители избирательного штаба Трампа обвинили New York Times в "крайней предвзятости и враждебности" к президенту США, а также попытке повлиять на исход промежуточных выборов в Конгресс, состоявшихся в ноябре прошлого года.
Поводом для обращения в суд стала опубликованная в марте прошлого года на полосе мнений статья бывшего исполнительного редактора газеты Макса Фрэнкела под заголовком "Как по-настоящему выглядела договоренность об "услуге за услугу" Трампа с Россией". (The Real Trump-Russia Quid Pro Quo - требуется подписка).
По мнению автора колонки, в ходе избирательной кампании 2016 года у избрательного штаба Трампа не было никакой необходимости заключать формальные договоры с Кремлем.
"Проработанный до деталей... сговор между штабом Трампа и олигархией Владимира Путина был никому не нужен, - утверждал Фрэнкел, - так как стороны уже заключили полномасштабную сделку: услуга об оказании помощи в кампании против Хиллари Клинтон в обмен на услугу в проведении новой пророссийской внешней политики, которая могла бы начаться с отмены жестких санкций".
Доклад Мюллера
Статья появилась в газете за три недели до публикации итогового доклада спецпрокурора Роберта Мюллера, курировавшего расследование о россиском вмешательстве в избирательную кампанию 2016 года.
В 448-страничном документе были перечислены более 100 контактов между сотрудниками штаба Трампа и российскими представителями. Тем не менее, следователи не смогли собрать достаточное количество улик о существовании сговора между штабом республиканского кандидата и Кремлем.
В исковом заявлении представители избирательного штаба Трампа утверждают, что к моменту публикации редакторы New York Times и сам автор статьи уже располагали информацией о выводах, к которым пришел спецпрокурор Мюллер.
"Никакого договора об "услуге за услугу" между штабом и Россией не было, но газета и автор, господин Фрэнкел, намеренно проигнорировали эту информацию", - говорится в документе.
В специальном заявлении юридический советник штаба Трампа Дженна Эллис назвала предположения Фрэнкела "100 % лживыми и клеветническими".
Сам президент США, отвечая вечером в среду на вопросы журналистов, подчеркнул, что полностью поддерживает судебный иск против газеты. "Это мнение (автора публикации) было совершенно неправильным, - сказал Дональд Трамп. - К тому же, это не мнение, это намного больше, чем мнение. Они совершили плохой поступок".
Представители газеты New York Times заявили, что намерены защищать свою позицию в суде и надеются на победу в процессе. "Закон защищает права американцев на высказывание собственных суждений и выводов, в особенности, о том, что представляет общественный интерес", - говорится в заявлении представителя издания.
Трудно доказать
В исковом заявлении не уточняется, в какую именно сумму оценивается нанесенный президенту моральный ущерб. Тем не менее, представители избирательного штаба считают, что размер компенсации может превысить несколько миллионов долларов.
Одновременно, как уточнила Дженна Эллис, в случае поражения газета должна будет оплатить издержки на оплату услуг адвокатов.
Для этого, правда, представителям Дональда Трампа придется предоставить в суд серьезные доказательства. В 1964 году Верховный суд США серьезно ограничил права политиков и высокопоставленных чиновников выступать с обвинениями в клевете против журналистов.
Согласно этому решению, еще до начала процессе истец должен убедить суд в том, что автор той или иной публикации заранее знал, что публикуемая информация является ложной, а также стремился "по настоящему навредить" политику, имя которого упоминается в статье.
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