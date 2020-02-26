Трамп продлил на год санкции в отношении РФ из-за ситуации с Украиной

Дональд Трамп в среду, 26 февраля, продлил на год действие ряда санкций в отношении России из-за ситуации с Украиной. Соответствующий указ опубликован пресс-службой Белого дома. Теперь эти санкции будут действовать до 6 марта 2021 года.

Эти ограничительные меры были введены Бараком Обамой в 2014 году для защиты территориальной целостности Украины. "Действия и политика правительства России, включая предполагаемую аннексию Крыма и применение силы в Украине, по-прежнему представляют угрозу национальной безопасности и внешней политике США", - отмечается в указе Трампа.

Демократы требуют расширить санкции

Введенные в 2014 году санкции продлеваются ежегодно, в случае их отмены президент должен за 90 дней уведомить об этом Конгресс США. Под ограничительные меры попадают российские банки и компании, крупные предприниматели, должностные лица высокого ранга РФ, правительство бывшего президента Украины Виктора Януковича и так далее.

Днем ранее сенаторы-демократы потребовали ввести новые санкции в отношении России за вмешательство в предстоящие выборы президента США в ноябре этого года.