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Трамп не считает, что коронавирус станет серьезной проблемой
16:48 25.02.2020 |
Президент США Дональд Трамп выразил оптимизм, что новый коронавирус станет только краткосрочной проблемой, которая не будет иметь длительного влияния на мировую экономику.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.
"Я думаю, что это проблема, которая собирается уйти", - сказал Трамп в Нью-Дели во вторник. Он отметил падение на Уолл-стрит в понедельник, но сказал, что фьючерсы были выше накануне открытия рынка во вторник.
"Такие вещи случаются, и вы это постоянно имеете в своем бизнесе", - сказал он на встрече с предпринимателями в Индии.
Трамп рассказал в общих чертах об усилиях администрации по сдерживанию вируса, заявив, что США "по сути закрыли границы". "Мы очень внимательно следим. Нам пока повезло, и мы думаем, что так и останется", - отметил президент США.
Он также выразил благодарность президенту Китая Си Цзиньпину за его усилия по сдерживанию распространения вируса, несмотря на то, что лидер получил широкую критику со стороны других лиц.
Напомним, администрация президента США Дональда Трампа просит Конгресс выделить $2,5 миллиарда на борьбу с новым коронавирусом, включая более $1 миллиарда на вакцины.
Сам Трамп разозлился на своих советников из-за решения позволить 14 американцам, которые имеют положительный результат теста на коронавирус, вернуться в Соединенные Штаты из Японии.
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