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Богатейшие люди мира потеряли $139 млрд из-за снижения фондовых индексов
09:37 25.02.2020 |
Состояние 500 богатейших людей мира в понедельник, 24 февраля, в сумме упало на $139 млрд, сообщает КоммерсантЪ со ссылкой на Bloomberg. Это произошло на фоне снижения индексов на фондовых биржах из-за опасений, что новый коронавирус может нанести ущерб мировой экономике.
Агентство отмечает, что это самое большое падение доходов богатейших людей мира с того момента, как оно начало составлять их рейтинг (Bloomberg Billionaires Index),- с октября 2016 года. Больше всех потеряли основатель Amazon Джефф Безос и гендиректор группы люксовых брендов Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно - по $4,8 млрд.
Состояние владельца торговой сети Zara Амансио Ортеги уменьшилось на $4 млрд, главы Facebook Марка Цукерберга - на $3,48 млрд, одного из основателей компании Google Ларри Пейджа - на $2,7 млрд. Из россиян, по оценке агентства, больше всего потеряли президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов ($1,21 млрд), президент НОВАТЭКа Леонид Михельсон ($692 млн), вице-президент ЛУКОЙЛа Леонид Федун ($508 млн).
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