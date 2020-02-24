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Президент Латвии провозгласил закон о роспуске Рижской думы
16:55 24.02.2020 |
Президент Латвии Эгилс Левитс в понедельник, 24 февраля, провозгласил закон о роспуске Рижской думы. Документ, вступающий в силу 25 февраля, предусматривает организацию внеочередных выборов в течение 2 месяцев. Ожидается, что они пройдут 25 апреля. По оценке Центральной избирательной комиссии, расходы на организацию выборов могут превысить 571 тысячу евро.
Столицей Латвии будет руководить временная администрация. Ее возглавит госсекретарь при министерстве охраны окружающей среды и регионального развития Эдвин Балшевич. Ранее министерство инициировало роспуск думы, объяснив это кризисом в сфере управления отходами в столице.
Партия "Согласие" оспорит закон в суде
Между тем, социал-демократическая партия "Согласие" намерена оспорить закон в Конституционном суде. Партия убеждена, что роспуск законодательного собрания Риги неправомерен, заявил лидер "Согласия" Янис Урбанович.
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