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В Турции выросли потери в Сирии в результате атаки поддерживаемых Россией сил
15:55 24.02.2020 |
16-й турецкий солдат погиб в выходные в сирийской провинции Идлиб в результате атаки со стороны поддерживаемых Россией правительственных сил.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
Кроме столкновений с правительственными силами, появляются отчеты об ударах по турецкой армии со стороны авиации РФ. Так, государственное информационное агентство Сирии SANA 21 февраля распространило видео, на котором, как утверждает оно, российские истребители попадают в танки, принадлежавшие турецкой армии.
Представитель Министерства обороны Германии прокомментировал данные о российско-турецких столкновения в северо-западной Сирии.
"Информации о столкновениях и никаких запросов о поддержке со стороны партнера по НАТО Турции нет", - цитирует его журналист Bild Юлиан Репке в своем Twitter.
По словам Репке, Турция запретила активистам в Идлибе, а также местным и турецким журналистам снимать воздушные удары (Асада / России) и их результаты.
Как пишет Al Masdar News, в понедельник, 24 февраля, силы режима сирийского президента Башара Асада при поддержке России продолжили продвижение Идлибе, а группировки, поддерживаемые Турцией, второй раз за неделю начали нападение с целью захвата города Найраб в восточной части Идлиба.
По предварительным отчетам с этого фронта, турецкие военные обстреливают из артиллерии оборону сирийской армии вокруг Найраба.
Это последнее наступление поддерживаемых Анкарой джихадистов происходит только через несколько дней после того, как российские ВВС и сирийская армия убили более 100 их приспешников под Найрабом на востоке Идлиба.
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