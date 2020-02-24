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Парламент Португалии сделал важный шаг для легализации эвтаназии
08:27 24.02.2020 |
Португалия сделала большой шаг к легализации эвтаназии, одобрив предложения правящей Социалистической партии и некоторых других политиков.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.
Пять законопроектов получили поддержку большинства депутатов, и теперь специальный комитет должен объединить их в один законопроект. Президент страны все еще может наложить вето на документ.
Католическая церковь и оппозиционные партии выступают против эвтаназии. Они хотят, чтобы Португалия провела референдум по этому вопросу.
Эвтаназия означает намеренное прекращение жизни страдающего пациента.
Это предполагает, что врач играет активную роль в прекращении жизни пациента, тогда как вспомогательная смерть означает предоставление пациенту возможности принять смертельную дозу самостоятельно.
Существует также пассивная эвтаназия, где смерть наступает в результате бездействия - прекращения лечения, чтобы человек мог умереть.
В 2018 году парламент Португалии с небольшим перевесом голосов отклонил попытку легализации эвтаназии, но теперь поддержка правящей партии повышает вероятность того, что закон будет принят.
Все стороны, поддерживающие законопроект, договорились о строгих условиях для эвтаназии - пациент должен быть старше 18 лет, не страдающий психическим заболеванием, и запрос может быть удовлетворен, только если пациент неизлечимо болен и испытывает невыносимую боль.
Эвтаназия полностью легальна в трех европейских странах: Бельгии, Люксембурге и Нидерландах. Но вспомогательная смерть и пассивная эвтаназия - различных типов - законны во многих европейских странах.
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