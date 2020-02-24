Парламент Португалии сделал важный шаг для легализации эвтаназии

Португалия сделала большой шаг к легализации эвтаназии, одобрив предложения правящей Социалистической партии и некоторых других политиков.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Пять законопроектов получили поддержку большинства депутатов, и теперь специальный комитет должен объединить их в один законопроект. Президент страны все еще может наложить вето на документ.

Католическая церковь и оппозиционные партии выступают против эвтаназии. Они хотят, чтобы Португалия провела референдум по этому вопросу.

Эвтаназия означает намеренное прекращение жизни страдающего пациента.

Это предполагает, что врач играет активную роль в прекращении жизни пациента, тогда как вспомогательная смерть означает предоставление пациенту возможности принять смертельную дозу самостоятельно.

Существует также пассивная эвтаназия, где смерть наступает в результате бездействия - прекращения лечения, чтобы человек мог умереть.

В 2018 году парламент Португалии с небольшим перевесом голосов отклонил попытку легализации эвтаназии, но теперь поддержка правящей партии повышает вероятность того, что закон будет принят.

Все стороны, поддерживающие законопроект, договорились о строгих условиях для эвтаназии - пациент должен быть старше 18 лет, не страдающий психическим заболеванием, и запрос может быть удовлетворен, только если пациент неизлечимо болен и испытывает невыносимую боль.

Эвтаназия полностью легальна в трех европейских странах: Бельгии, Люксембурге и Нидерландах. Но вспомогательная смерть и пассивная эвтаназия - различных типов - законны во многих европейских странах.