Финансовые новости
- |
- 24.02.20
- |
- 19:35
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Великобритания с марта начнет выдавать обновленные после Brexit паспорта
08:20 24.02.2020 |
Британцы со следующего месяца начнут получать паспорта синего цвета - это еще одно следствие выхода их страны из ЕС.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.
Первый из паспортов нового образца, описанный правительством как возвращение к" культовому " дизайну, будет выпущен и выдан владельцу в начале марта.
Министр внутренних дел Прити Патель заявила: "выход из ЕС дал нам уникальную возможность восстановить нашу национальную идентичность и проложить новый путь в мире. С возвращением к культовому сине-золотому дизайну британский паспорт снова будет вплетен в нашу национальную идентичность, и я не могу дождаться, чтобы путешествовать с ним".
Введение синих паспортов будет поэтапным, и с середины 2020 года все новые паспорта будут синими и заменят свои бордовые предшественники.
Бывший премьер-министр Тереза Мэй объявила о возвращении синих паспортов в декабре 2017 года, назвав это "выражением нашей независимости и суверенитета".
Британия перешла на бордовые паспорта в 1988 году в соответствии с рекомендациями ЕС, а некоторые сторонники Brexit использовали референдум за выход из блока как аргумент возврата к синему цвету, который впервые был использован в 1921 году.
Кроме изменения цвета, новые паспорта Великобритании, выданные со следующего месяца, будут украшены цветочными эмблемами Англии, Северной Ирландии, Шотландии и Уэльса.
Министерство внутренних дел хвастается, что это будет также "наиболее технологически продвинутый британский паспорт в истории", с множеством новых и обновленных функций безопасности.
Документ включает в себя страницу данных из поликарбоната, содержит технологии, встроенные в документ для обеспечения безопасности персональных данных.
Стандартные паспорта как и раньше будут содержать 34 страницы, в то время как паспорта "Джамбо" для частых путешественников теперь будут содержать 54 страницы.
Те, у кого есть действительные бордовые паспорта, могут продолжать использовать их для поездок до окончания срока их действия.
С марта прошлого года бордовые паспорта стали выдавать без надписи "Европейский Союз" на лицевой стороне обложки.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Ипотека-2020. Лучше мало, чем ничего
|За Зеленского на выборах президента готовы голосовать 40% украинцев, за «Слугу народа» 36% - опрос
|Ватный план Ткаченко: Зачем «слуги» хотят пересмотреть закон о языке
|Массовые ФСБ-аресты коллаборантов. Кто делит шкуру неубитого Пушилина
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|ПриватБанк объявил о значительном снижении ставок по всем программам кредитования покупки жилья
В РУБРИКЕ
|Президент Латвии провозгласил закон о роспуске Рижской думы
|В Турции выросли потери в Сирии в результате атаки поддерживаемых Россией сил
|В Туркмении вводят должность для экс-президентов
|Молдова может покупать газ из ЕС через украинскую ГТС дешевле, чем у «Газпрома» - Макогон
|Парламент Португалии сделал важный шаг для легализации эвтаназии
|Великобритания с марта начнет выдавать обновленные после Brexit паспорта
Это интересно
|У Peugeot появился новый пикап
|Google проверит, зачем приложения собирают геолокационные данные
|Американец признал вину в криптовалютном мошенничестве на $147 млн
|Twitter тестирует публичную модерацию записей с фейковыми новостями
|Концерн Jaguar Land Rover представил беспилотную платформу Project Vector
|Mercedes-Benz представил самую быструю версию GLE Coupe
|Американец отсудил 150 тысяч долларов за отказ выдать ему номер «Я Бог»