Финансовые новости
- |
- 24.02.20
- |
- 19:35
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
МВФ прогнозирует падение мировой экономики на 0,1% из-за коронавируса
07:57 24.02.2020 |
По оптимистичному сценарию, если коронавирус не будет распространяться по миру большими темпами, а Китай скоро возобновит производство, мировая экономика потеряет лишь 0,1% от прогнозируемого роста на 2020 год.
Такой прогноз был озвучен в субботу во время собрания G-20 директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой, сообщает собственный корреспондент Укринформа.
"В нашем основном сценарии, который рассматривается сейчас, вводятся заявленные меры, и экономика Китая вернется к нормальному состоянию во втором квартале. В результате влияние на мировую экономику может быть относительно незначительным и кратковременным", - отметила глава МВФ.
Она напомнила, что, по предварительным прогнозам, до того как вирус нанес удар по Китаю и начал распространяться по миру, предполагалось, что уровень мирового роста увеличится с 2,9% в прошлом году до 3,3% в нынешнем.
"По текущему сценарию, экономический рост Китая в 2020 году составит 5,6%. Это на 0,4 процентного пункта ниже, чем МВФ указывал в прогнозе МВФ за январь. Таким образом, рост мировой экономики будет примерно на 0,1 процентного пункта ниже (прогнозируемого - ред.) ", - отметила Георгиева.
Вместе с тем она подчеркнула, что Фонд также не исключает более грозных сценариев, "когда распространение вируса будет продолжаться дольше во всем мире, и последствия для роста будут более затяжными".
Как сообщал Укринформ, по состоянию на утро 22 февраля в мире зарегистрировано 77 661 случай заражения коронавирусом COVID-19, из которых 2360 (примерно 3,0%) является летальным. В то же время, сообщается о выздоровлении от вируса 20925 человек, что составляет 26,9% от всех зараженных.
Наибольшее количество больных зарегистрировано в Китае. За пределами КНР инфицированные люди выявлены в 27 странах.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Ипотека-2020. Лучше мало, чем ничего
|За Зеленского на выборах президента готовы голосовать 40% украинцев, за «Слугу народа» 36% - опрос
|Ватный план Ткаченко: Зачем «слуги» хотят пересмотреть закон о языке
|Массовые ФСБ-аресты коллаборантов. Кто делит шкуру неубитого Пушилина
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|ПриватБанк объявил о значительном снижении ставок по всем программам кредитования покупки жилья
В РУБРИКЕ
|Президент Латвии провозгласил закон о роспуске Рижской думы
|В Турции выросли потери в Сирии в результате атаки поддерживаемых Россией сил
|В Туркмении вводят должность для экс-президентов
|Молдова может покупать газ из ЕС через украинскую ГТС дешевле, чем у «Газпрома» - Макогон
|Парламент Португалии сделал важный шаг для легализации эвтаназии
|Великобритания с марта начнет выдавать обновленные после Brexit паспорта
Это интересно
|У Peugeot появился новый пикап
|Google проверит, зачем приложения собирают геолокационные данные
|Американец признал вину в криптовалютном мошенничестве на $147 млн
|Twitter тестирует публичную модерацию записей с фейковыми новостями
|Концерн Jaguar Land Rover представил беспилотную платформу Project Vector
|Mercedes-Benz представил самую быструю версию GLE Coupe
|Американец отсудил 150 тысяч долларов за отказ выдать ему номер «Я Бог»