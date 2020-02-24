Австрия временно закрывала движение поездов из Италии

Австрия остановила движение поездов из Италии после того, как в одном из составов были обнаружены две пассажирки с подозрением на заражение коронавирусом COVID-19. Об этом в воскресенье, 23 февраля, сообщили в австрийской государственной железнодорожной компании ÖBB.

Поезд Eurocity 86 следовал из Венеции в Мюнхен и сделал остановку в Вероне, где двух женщин, обративших на себя внимание из-за сильного кашля и повышенной температуры, сняли с поезда и отправили в госпиталь. Сделанные там тесты не показали у пациенток наличия коронавируса.

Тем не менее проследовавший далее поезд был вновь задержан на станции Бреннер на границе с Австрией. Власти австрийской земли Тироль приняли решение временно остановить движение всех пассажирских поездов из Италии, маршрут которых пролегает через эту пограничную станцию. Около 300 пассажиров Eurocity 86 ожидали в Бреннере разрешения на поездку в сторону Мюнхена до позднего вечера, после чего поезд смог проследовать дальше. Временный запрет на движение затронул еще два поезда, в том числе экспресс Ницца - Москва.

В Швейцарии опасаются распространения вируса

В тот же день главный врач швейцарского кантона Тичино, граничащего с итальянской областью Ломбардия, заявил, что ситуация с распространением коронавируса в Италии "серьезнее, чем это казалось сначала". Все пациенты с симптомами, напоминающими заражение коронавирусом, должны быть изолированы и протестированы. Власти опасаются, что инфекция может распространиться и на швейцарской территории.

Ранее сообщалось, что в Италии от последствий заражения коронавирусом скончался третий человек. На сегодняшний день в стране зафиксировано около 160 случаев заражения, большинство из них - в Ломбардии. Состояние 26 больных оценивается как критическое.