Соседи Ирана закрывают границу с ним в связи с коронавирусом

Из-за вспышки коронавируса COVID-19 несколько стран закрыли свою границу с Ираном. Такое решение, в частности, в воскресенье, 23 февраля, приняла Турция, сообщил турецкий министр здравоохранения Фахреттин Коджа. По его словам, закрытие турецко-иранской границы - временная мера, принятая по договоренности с Ираном.

Так, после 20.00 по местному времени в Турции больше не смогут приземляться самолеты из Ирана. Турецкие самолеты, напротив продолжат летать на иранскую территорию.

Аналогичные меры принимает также Армения. О закрытии иранско-армянской границы на две недели, а также прекращении авиасообщения между странами сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян. По его словам, это решение будет принято на внеочередном заседании правительства 24 февраля в соответствии с законом о госгранице, разрешающим ее закрытие в связи с угрозой распространения вирусов.

Свои границы с Ираном закрыли также Пакистан и Афганистан.

В свою очередь, Грузия ввела ограничения на авиасообщение с Ираном. При этом авиакомпаниям будет предоставлена возможность забрать в Иран туристов, находящихся в Грузии.

МИД Азербайджана настоятельно призывает граждан страны соблюдать меры предосторожности при посещении Ирана в связи с эпидемией коронавируса.

В Иране от коронавируса скончались 8 человек

В Иране заражение коронавирусом зафиксировано у более чем сорока человек. Восемь человек скончались от заболевания, вызванного этим вирусом. Это самый высокий показатель за пределами Китая. Вобщей сложности, от заболевания, вызываемого COVID-19, скончались более 2400 человек во всем мире. Почти все случаи заболевания и летальных исходов приходятся на Китай.