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Помпео заявил о «понимании» между США и «Талибаном»
16:58 21.02.2020 |
Представители администрации США и движения "Талибан" достигли "понимания", которое может привести к "уменьшению насилия" в Афганистане.
Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео.
"После десятилетий конфликтов мы договорились с талибами о значительном уменьшении насилия в Афганистане. Это важный шаг на долгом пути к миру, и я призываю всех афганцев воспользоваться этой возможностью", - написал Помпео в Twitter.
Помпео заявил, что американские переговорщики в Катаре в последние недели договорились с талибами через консультации с правительством Афганистана.
"После успешной имплементации этого понимания в конце февраля ожидается движение к подписанию соглашения между США и Талибаном", - сказал Помпео.
"Внутриафганские переговоры начнутся вскоре после этого и будут строиться на этом фундаментальном шаге для достижения всестороннего и постоянного прекращения огня и будущей политической дорожной карты для Афганистана", - добавил он.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг приветствовал заявление США, заявив, что "это критическое испытание готовности и способности талибов уменьшить насилие и добросовестно содействовать миру".
Союзники по НАТО находятся в Афганистане с 2001 года. В настоящее время НАТО 16 тисяч военнослужащих для поддержки афганских сил безопасности.
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