Финансовые новости
- |
- 21.02.20
- |
- 15:11
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Bloomberg: Турция попросила у США ракетные комплексы для защиты от России
13:32 21.02.2020 |
США получили запрос о поставках Турции зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, но пока не приняли решение.
Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu со ссылкой на источник в Вашингтоне. «Да, мы в курсе, что нам поступил соответствующий запрос. Однако на данный момент решение не принято», - сказал собеседник агентства.
Ранее Bloomberg сообщило о запросе Турции с просьбой развернуть две батареи ЗРК Patriot в Хатае - на южной границе страны. Глава Минобороны Турции Хулуси Акар допустил размещение комплексов в качестве меры поддержки турецких действий в сирийской провинции Идлиб. При этом Турция не намерена отказывать от российских комплексов С-400.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Смотрящие от Зеленского: Как «Слуга народа» готовится к местным выборам
ТОП-НОВОСТИ
|Разведка боем удалась. Когда Путин захочет прорвать фронт под Мариуполем
|Как Гончарук отчитался за свои провалы чужими победами
|Украинцев, считающих, что события в стране развиваются в неправильном направлении, стало существенно больше «оптимистов» - соцопрос
|Энергомодернизацию перевернули с головы на ноги. Как по-новому будет финансироваться программа реновации жилья
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Bloomberg: Турция попросила у США ракетные комплексы для защиты от России
|Лукашенко: РФ предложила компенсировать Беларуси $300 млн выпадающих нефтяных доходов
|Американская разведка считает, что Россия опять попытается помочь Трампу на выборах
|Соратник Трампа получил 3 года тюрьмы за ложь по делу о российском вмешательстве
|Беларусь повысила тариф на транспортировку нефти по «Дружбе»
|Турецкая армия начала операцию в Идлибе
Это интересно
|Bentley выпустила версию Continental GTС для «искушенных клиентов»
|Индустрия игр и приложений выросла на $150 млрд из-за коронавируса
|Безопасность и экономия топлива: Hyundai и KIA разработали «умную» систему переключения передач
|ЕС регламентирует работы в области искусственного интеллекта
|Ключи безопасности Titan от Google теперь доступны в большинстве стран Европы
|Новая Skoda Octavia RS: известна гамма двигателей
|Роботы будут собирать смартфоны Xiaomi на 60% быстрее людей