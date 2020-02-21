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Американская разведка считает, что Россия опять попытается помочь Трампу на выборах
08:36 21.02.2020 |
Американские спецслужбы считают, что Россия пытается помочь президенту Трампу добиться переизбрания на выборах в ноябре этого года, сообщают источники американских СМИ, знающие о содержании секретного брифинга для членов Конгресса.
Газета New York Times, а следом за ней телеканал Си-эн-эн, Washington Post и Рейтер со ссылкой на несколько анонимных источников сообщили, что 13 февраля разведывательное сообщество провело закрытый брифинг о новом российском вмешательстве в американские президентские выборы для членов комитета по разведке Палаты представителей. Россия отрицает, что помогла Трампу победить на выборах в предыдущий раз в 2016 году.
По данным New York Times, Трамп узнал о содержании брифинга от республиканских членов Конгресса и был недоволен настолько, что решил не предлагать на утверждение кандидатуру нынешнего директора национальной разведки Джозефа Магуайра.
В четверг стало известно, что Трамп назначил новым исполняющим обязанности директора национальной разведки - координатора всех 17 разведывательных служб - Ричарда Гренелла. Занимавший до этого пост посла США в Германии Гренелл не имеет опыта работы в разведке, зато своими публичными заявлениями зарекомендовал себя как убежденный трампист.
Впрочем, Гренелл заявил, что займет этот пост на временной основе, а на утверждение Сенату президент представит другую кандидатуру. Некоторые сенаторы высказывали сомнения в перспективах утверждения Гренелла.
История вмешательства
В 2017 году, в последние дни администрации Обамы, американское разведсообщество опубликовало доклад о разных формах российского вмешательства в выборы 2016 года - от взлома переписки функционеров Демократической партии до троллей, пытавшихся повлиять на избирателей, таргетированной рекламы в соцсетях и атак на инфраструктуру подсчета голосов.
Решение об этой операции, как утверждалось, принял лично российский президент Владимир Путин.
В мае 2017 года был назначен специальный прокурор Роберт Мюллер, который почти два года разрабатывал также версию о сговоре окружения Трампа с лицами, действовавшими в интересах российского государства. В конечном итоге Мюллер не нашел доказательств сговора, но сделал однозначный вывод о реальности других форм российского вмешательства и даже предъявил обвинения нескольким россиянам, которые в обвинительном заключении назывались сотрудниками ГРУ.
Как рассказал источник Си-эн-эн, в новом брифинге для законодателей говорилось в целом о все тех же целях российского вмешательства - не только поддержать Трампа, но и подорвать доверие к выборному процессу в американском обществе.
Впрочем, пока "неясно, какие конкретные шаги Россия могла предпринять, чтобы помочь Трампу", пишет Washington Post.
Российские официальные лица неоднократно и категорически отрицали вмешательство в американские выборы.
Трамп несколько раз выражал готовность поверить этим заявлениям.
Трамп не любит разговоры о российском вмешательстве
Еще на этапе предвыборной кампании Дональд Трамп не раз делал заявления, демонстрировавшие необычную для американского политика готовность к компромиссам с Россией: одобрительно отзывался о Владимире Путине, ставил под сомнение необходимость НАТО и даже допускал возможность признания Крыма российской территорией. Летом 2016 года он прямо призвал Россию ("Россия, если ты меня слышишь") найти имейлы, якобы пропавшие с частного сервера его соперницы Хиллари Клинтон.
Осенью того года, когда обвинения в российском вмешательстве звучали уже повсеместно, Трамп заявлял, что на кибератаки способна как Россия, так и любая другая страна.
Поселившись в Белом доме, Трамп продолжил выступать в том же духе. Расследование Мюллера он стал называть охотой на ведьм. Вскоре после последнего выступления Мюллера в Конгрессе, 25 июля 2019 года состоялся телефонный разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, где он упоминал об этом событии и просил расследовать деятельность многих его политических противников.
Этот разговор привел к импичменту, который объявила президенту контролируемая демократами Палата представителей. Сенат, в котором большинство имеют республиканцы, в конечном итоге решил не лишать Трампа должности.
Источники американских СМИ, однако, неоднократно рассказывали, что президент крайне болезненно реагирует на любые упоминания о российском вмешательстве, считая, что они ставят под сомнение легитимность его победы на выборах. Его союзники-республиканцы факт вмешательства в массе своей признают, но настаивают, что оно не повлияло на результат голосования.
Во время нового брифинга "республиканцы отреагировали так, как можно было ожидать. Они взбесились. Они начали сомневаться в достоверности разведданных", цитирует свой источник агентство Рейтер.
По данным источника Washington Post, о брифинге Трампу рассказал Девин Нунес, лидер республиканского меньшинства в комитете, известный своей лояльностью президенту, а также склонностью верить в теории заговора о "глубинном государстве".
В комитете по разведке председательствует демократ Адам Шифф, сыгравший видную роль в процессе импичмента - он же был ведущим менеджером (по сути обвинителем) на суде в Сенате. Как сообщают источники, это обстоятельство еще больше задело Трампа, когда он узнал о брифинге о новом российском вмешательстве.
Тогда он и заподозрил и.о. директора национальной разведки в нелояльности и назначил на его место Гренелла, который разделяет его тезисы о "глубинном государстве", копающем под президента. Еще в 2016 году Гренелл писал статьи на сайте Fox News о том, что Россия пыталась вмешиваться в американские выборы всегда и ее последние усилия в этом направлении принципиально не отличаются от прежних.
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