Соратник Трампа получил 3 года тюрьмы за ложь по делу о российском вмешательстве

Оливер Стоун, друг и бывший советник президента США Дональда Трампа, приговорен к 40 месяцам тюремного заключения. Трамп настаивает на проведении нового судебного процесса и намекает на помилование.

Приговор Стоуна вызвал обвинения во вмешательстве президента в судебный процесс. После гневных твитов Трампа, Минюст США предложил более мягкое наказание, чем требовали прокуроры.

Стоун стал шестым помощником Трампа, признанным виновным по уголовным делам, начатым в результате расследования о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США 2016 года.

В Кремле отрицают обвинения о вмешательстве в американскую политику.

Скандал и приговор

В четверг федеральный суд в Вашингтоне приговорил Стоуна к трем годам и четырем месяцам тюремного заключения.

Он был признан виновным в даче ложных показаний в ходе слушаний в Конгрессе, посвященных российскому вмешательству в президентские выборы 2016 года, и попытках воспрепятствовать правосудию.

Этому приговору предшествовал политический скандал. В феврале стало известно, что прокуроры рекомендовали приговорить Стоуна к тюремному заключению на срок от семи до девяти лет.

Однако после вмешательства Трампа министерство юстиции США отказалось от этого требования.

"Это ужасная и очень несправедливая ситуация", - написал Трамп в "Твиттере" о суровом требовании гособвинения. Он также обвинил в предвзятости представителей прокуратуры, присяжных и судью Эми Берман Джексон.

Уже на следующий день министерство юстиции США отозвало первоначальное ходатайство прокуратуры, заменив его требованием гораздо более мягкого наказания.

В ответ четыре прокурора отказались представлять сторону обвинения в этом процессе. Один из них подал в отставку.

Позже генеральный прокурор США Уильям Барр признал, что лично распорядился смягчить рекомендацию обвинения. Однако Барр настаивает, что принял это решение еще до президентских твитов.

После этого больше тысячи бывших судей и прокуроров подписали письмо с требованием об отставке Барра.

Сам генпрокурор был вынужден обратиться к президенту с просьбой прекратить комментировать процесс, объяснив, что его вмешательство в работу суда затрудняет его работу.

Это не помешало президенту выступить с новой серией твитов за несколько часов до оглашения приговора Стоуну. Он дал понять, что рассматривает возможность помилования своего бывшего советника.

За что судят Стоуна?

Роджер Стоун начал свою политическую карьеру в избирательном штабе Ричарда Никсона в 1972 году. Он один из самых противоречивых американских политтехнологов, известный склонностью к эпатажу и провокациям.

Стоун работал в избирательном штабе Трампа до августа 2015 года, но продолжал консультировать будущего президента и дальше.

В 2016 году он заявил, что установил неофициальный канал обмена информацией между штабом Трампа и сайтом WikiLeaks.

Стоун говорил, что у него есть инсайдерская информация о планах WikiLeaks опубликовать переписку, похищенную хакерами при взломе серверов национального комитета Демократической партии США и личного почтового ящика главы избирательного штаба кампании Хиллари Клинтон Джона Подесты.

По утверждению американских спецслужб, за этим взломом стояли хакеры Главного управления Генерального штаба ВС РФ (известно также как ГРУ). В Москве отвергают эти обвинения.

Во время слушаний в комитете по разведке Палаты представителей США в 2017 году Стоун заявил, что не передавал сотрудникам избирательной кампании Трампа информацию о планах WikiLeaks.

Он также утверждал, что никогда не переписывался с основателем сайта Джулианом Ассанжем. По его словам, всю переписку вместо него вел посредник, радиоведущий Рэнди Кредико.

Прокуроры назвали его слова ложью и представили доказательства того, что Стоун угрожал радиоведущему, сообщившему, что не выступал посредником в контактах с WikiLeaks.

"Приготовься к смерти", - написал Стоун в имейле Кредико.

В ноябре прошлого года присяжные признали Роджера Стоуна виновным в оказании давления на свидетелей. Всего по совокупности обвинений ему могло грозить до 50 лет тюремного заключения.

Почему Трамп вмешался в дело Стоуна?

Оппоненты Трампа считают, что защищая Стоуна, он пытается обезопасить себя.

По их мнению, близкий друг президента может располагать информацией о том, что сам Трамп знал о планах WikiLeaks опубликовать похищенные хакерами письма демократов.

В прошлом году, в письменных ответах на запросы спецпрокурора Роберта Мюллера, расследовавшего российское вмешательство в избирательную кампанию 2016 года, Трамп сообщил, что ему ничего не было известно о контактах сотрудников его предвыборного штаба с WikiLeaks.

Как считают представители прокуратуры, Стоун может располагать другой информацией, и, значит, президенту также могут быть предъявлены обвинения в даче ложных показаний.

Однако сторонники президента считают его действия простой попыткой помочь старому другу.