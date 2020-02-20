Россия заняла шестое место в глобальном индексе милитаризации

Боннский международный центр конверсии (BICC) представил в среду, 19 февраля, ежегодный глобальный индекс милитаризации. Общая тенденция - рост уровня военной активности, оборонных расходов, количества конфликтов в мире. Первое место уже традиционно занимает Израиль, где при населении около 9 млн человек, численность вооруженных сил составила 169 тысяч военнослужащих и 465 тысяч резервистов. Военные расходы составляют 4,3 процента ВВП.

За Израилем на втором месте следует Сингапур, а за ним - Армения, Кипр, Южная Корея, Россия, Греция, Иордания, Беларусь и Азербайджан. Все страны, кроме Азербайджана, сохранили свое место в первой десятке (шесть из них - европейские). Азербайджана по уровню милитаризации поднялся с 12-го до 10-го места.

Общая милитаризация Европы растет из-за страха перед Россией

Россию (6 место) авторы доклада Макс Мутшлер (Max Mutschler) и Мариус Балес (Marius Bales) отмечают отдельно во вступлении как страну, которая по-прежнему обладает одним из крупнейших военных потенциалов в мире и за последние несколько лет модернизировала военную технику и улучшила свои оборонные технологические возможности. При этом указывается, что с 2016 по 2018 годы военные расходы РФ сократились с 82,6 млрд долларов до 64,2 млрд долларов (так же как и их доля в ВВП с 5,5 до 3,9 процента). Авторы исследования предполагают, что причина - в сложной экономической ситуации в России и санкциях Запада.

Страны НАТО в Европе, прежде всего страны Балтии и Восточной Европы, тем временем начали масштабные долгосрочные программы вооружения, что авторы индекса связывают в первую очередь с напряжением в отношениях с Россией и конфликтом в Украине. Военные расходы Литвы (26 место с 32-го) и Латвии (44 место с 73-го) выросли за год с 1,7 до 2,0% ВВП. С начала конфликта в Донбассе продолжается и милитаризация Украины, чей военный бюджет в 2019 году вырос на 21% до 4,4 млрд. долларов. Частично милитаризацию Европы также связывают с давлением президента США Дональда Трампа на партнеров по НАТО.

Индекс рассматривает данные 154 государства мира по нескольким показателям

Авторы индекса оценивают численность армии, численность населения, военные расходы и их соотношение с ВВП страны, общий уровень экономического развития и государственного управления. Например, США оказались на 31 позиции, хотя ни одна страна не тратит на своих военных столько денег, сколько США (более 633 млрд долларов в 2018 году), и это составляет лишь 3,2% ВВП.

Германия, которая занимает по объему военных расходов восьмое место в мире (49,5 млрд долларов, 1,2% ВВП), из-за общего значительного объема экономики занимает в индексе милитаризации только 97 место. Авторы доклада отмечают, что в 2020 году военные расходы Германии будут больше, но траты в основном будут связаны с зарубежными операциями бундесвера.

Все страны Ближнего и Среднего Востока характеризуются высокой степенью милитаризации. За исключением Ирака, все они входят в топ-30 индекса. Как и в предыдущие годы, Азию возглавляет Сингапур (2 место в общем рейтинге), а в абсолютных цифрах Китай (94 место) инвестирует больше всего средств в свои вооруженные силы в регионе.