ЕС регламентирует работы в области искусственного интеллекта

Еврокомиссия предложила правила для использования искусственного интеллекта (ИИ). При внедрении в сферах с высокой степенью риска, таких как здравоохранение и транспорт, системы искусственного интеллекта должны быть прозрачны, чтобы их можно было бы подчинить контролю со стороны человека, заявили в ведомстве при представлении в среду, 19 февраля, стратегии по развитию ИИ.

При этом, по словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), "цифровая Европа" должна стать "открытой, честной, разнообразной и демократической". Так, приложения высокой степени риска, которые могут иметь последствия для прав человека, должны тестироваться и сертифицироваться до поступления на европейский рынок.

Чтобы не отставать в этой области от Китая и США, Европейская комиссия намерена значительно увеличить инвестиции в разработки, связанные с искусственным интеллектом - в нынешнем десятилетии они должны подняться до 20 миллиардов евро в год, в то время как в 2016 году они составили порядка 3,2 миллиарда евро.

Работа искусственного интеллекта опирается на обработку больших массивов данных и машинное обучение, при котором программы и алгоритмы самосовершенствуются. В связи с этим искусственный интеллект считается технологией будущего, в частности, при разработках беспилотных автомобилей или в медицине, а также при поиске преступников и видеонаблюдении. Таким образом, техника предоставляет огромные экономические возможности, но таит в себе и много рисков.