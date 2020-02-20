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Посол США в Германии Гренелл станет директором Национальной разведки
08:23 20.02.2020 |
Посол США в Германии Ричард Гренелл станет новым исполняющим обязанности директора Национальной разведки страны. Президент США Дональд Трамп объявил о его назначении вечером в среду, 19 февраля. Гренелл "исключительно хорошо" выполнял свою работу на посту дипломата, подчеркнул глава Белого дома.
Трамп также поблагодарил действующего и.о. директора Нацразведки Джозефа Магуайра за "замечательную работу" и не исключил, что тот получит иную должность в администрации США. "Мы с нетерпением ожидаем тесной работы с ним", - добавил Дональд Трамп.
Ричард Гренелл стал послом США в Германии в мае 2018 года. Его неоднократно критиковали за резкие высказывания в адрес властей ФРГ.
Джозеф Магуайр исполнял обязанности главы Национальной разведки США с 16 августа 2019 года. До этого он руководил Национальным центром по борьбе с терроризмом.
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