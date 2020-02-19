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Эрдоган заявил о готовности начать операцию в Идлибе в любой момент
15:55 19.02.2020 |
Операция вооруженных сил Турции в провинции Идлиб в Сирии может начаться в любой момент, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду, 19 февраля, выступая на заседании парламентской фракции правящей партии, передает турецкое агентство "Анадолу". "Силы режима Башара Асада должны прекратить агрессивные действия и отойти за рамки зоны деэскалации", - заявил Эрдоган.
Президент Турции назвал это последним предупреждением. По его словам, переговорный процесс пока не привел к желаемому результату и Анкара подготовила собственный план действий и завершила подготовку операции в Идлибе, которая может начаться внезапно в считанные дни. Эрдоган также сообщил, что обсудил это с президентом США Дональдом Трампом.
Турция обвиняет сирийские войска Башара Асада в продолжении атак в зоне деэскалации, которая была зафиксирована сочинским меморандумом. В начале года Анкара ввела свои войска для поддержки повстанцев в регионе. Россия поддерживает Асада, в первую очередь авиацией. Активные боевые действия в последние месяцы стали причиной новой волны беженцев.
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