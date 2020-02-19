9 стран ЕС хотят отменить требование регулярного возвращения грузовиков на родину

Девять стран-членов ЕС, расположенных на географической периферии блока, намерены не допустить вступления в силу нового пакета мер по регулированию рынка грузоперевозок (т.н. пакета мобильности) в его нынешнем виде из-за требований регулярного возвращения грузовиков в страну регистрации.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

По оценке министров транспорта Эстонии, Болгарии, Кипра, Венгрии, Латвии, Литвы, Мальты, Польши и Румынии, пакет мобильности в его нынешнем виде противоречит экологическим целям и принципам единого европейского рынка.

Новое регулирование предусматривает обязательное возвращение грузового транспортного средства через каждые восемь недель в страну регистрации, что фактически может означать шесть пустых поездок в год. По оценке Минэкономики, это приведет к дополнительному загрязнению окружающей среды, рост транспортных расходов и общего снижения эффективности логистики, в результате чего могут также вырасти цены на товары и услуги.

Вторая претензия к пакету мобильности заключается в географическом ограничении на предоставление транспортных услуг. "Мы вместе с другими странами считаем, что это требование является дискриминационным в отношении компаний, расположенных на периферии Евросоюза", - сказал министр экономики Эстонии Таави Аас.

По оценке девяти стран, вышеуказанные недостатки законопроекта нарушают принципы внутреннего рынка Европейского союза и "Зеленого соглашения" ЕС.

Европейская комиссия пообещала провести дополнительную оценку этих требований до передачи пакета мобильности на утверждение в Европарламент.

"Мы недовольны и настроены критически, ведь первичная цель пакета мобильности заключалась в том, чтобы открыть транспортные рынки государств-членов ЕС для конкуренции, уточнив при этом существующие правила, а конечный результат получился противоположным - добавили целый ряд требований, которые приводят к еще большему закрытию рынков", - сказал эстонский министр.

Страны, выступившие против законопроекта, готовы обратиться в суд в случае его принятия.