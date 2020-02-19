Идлиб: участники военной операции в Сирии и их интересы

Провинция Идлиб - последний регион Сирии, находящийся под контролем джихадистов и оппозиционных повстанцев. С начала наступления войск Башара Асада отсюда бежали около 900 тысяч человек. Тем не менее сирийский президент не намерен прекращать операцию, в которой участвует и российская авиация. Идлиб стал одной из точек, где вступили в противоречие интересы поддерживаемых Россией сирийских властей и Турции. DW - об участниках военной операции в Идлибе и их интересах.

Турция опасается потока беженцев

Турция преследует в Сирии несколько целей. Главная из них - предотвратить новый приток беженцев. Уже сейчас на турецкой территории находятся 3,6 миллиона сирийцев. Анкара опасается, что и многие из 4 миллионов жителей провинции Идлиб захотят получить убежище в Турции, а давление со стороны мировых СМИ станет таким большим, что турецким властям в конце концов придется пустить на свою территорию хотя бы часть новых сирийских беженцев.

Одновременно правительство Турции пытается установить контроль над районами на севере Сирии, населенными курдами. Оно встревожено перспективой создания здесь курдской автономии, что могло бы, с точки зрения Анкары, повлиять и на курдов в Турции, усилить, в частности, их сепаратистские настроения.

Россия поддерживает режим Асада

В конце сентября 2015 года российское правительство удовлетворило просьбу Дамаска об оказании военной помощи в борьбе с вооруженной сирийской оппозицией. Москва тогда мотивировала свое решение направить российских военнослужащих в Сирию необходимостью борьбы с "Исламским государством" и другими радикальными исламистскими террористическими группировками.

Такую же аргументацию использует Кремль и сейчас, оказывая военную поддержку сирийской армии в Идлибе. Российская авиация беспощадно наносит удары по позициям в этой провинции. При этом она не ограничивается расположениями вооруженных отрядов повстанцев, совершая налеты, как утверждают наблюдатели, и на гражданские объекты, включая больницы и жилые дома.

Об истинных мотивах участия России в сирийском конфликте можно только догадываться. Наиболее правдоподобной выглядит версия, согласно которой Кремль старается восстановить былое влияние на Ближнем Востоке, которого он в значительной мере лишился в начале 1990-х годов после распада СССР.

Режим Асада: сохраниться любой ценой

Правительству Асада все средства хороши для подавления начавшегося в 2011 году вооруженного восстания оппозиции. Подавляющая часть более полумиллиона погибших с тех пор в этом кровавом конфликте, указывают правозащитные организации, - на совести режима в Дамаске.

В 2015 году армия Асада едва не потерпела поражение в военных действиях с тогда сравнительно хорошо вооруженными и оснащенными отрядами повстанцев, но с российской помощью смогла переломить ход войны, стала один за другим отвоевывать находившиеся под контролем оппозиции районы. Идлиб - последняя мятежная провинция.

Беспрерывный поток беженцев свидетельствует о том, что сирийская армия действует здесь с особой жестокостью, не делая различий между вооруженными повстанцами, террористами и гражданскими лицами. Правительство Асада намерено, очевидно, не просто отвоевать эту провинцию, а преподать непокорным урок: любое сопротивление режиму, мол, бессмысленно и связано со смертельным риском. Такой урок сирийцы, скорее всего, усвоят надолго - на годы или даже десятилетия.

Иран - незримый участник конфликта

Официальный Тегеран не подтверждает участия иранских военнослужащих в военных действиях в Идлибе. В конце января, однако, британская газета The Daily Telegraph сообщила о радиоперехвате разговоров афганских боевиков из так называемой дивизии "Фатимиюн", финансируемой Корпусом стражей исламской революции, из которых следовало, что в боях за Идлиб участвуют от 400 до 800 иранцев.

Тегеран уже много лет поддерживает режим Асада. Ирану нужны союзники в арабском мире, а их у него не так-то много - особенно на официальном уровне. Самые тесные связи у него именно с Дамаском. Есть еще неофициальные контакты с группировкой "Хезболлах" в Ливане, некоторыми шиитскими организациями в Ираке и повстанцами-хуситами в Йемене.

Кроме этого, у Ирана есть и коммерческие интересы в Сирии. Некоторые фешенебельные объекты недвижимости, в частности, в Дамаске находятся в собственности иранских бизнесменов.

Повстанцы в Идлибе обречены воевать

Повстанцы в Идлибе представлены разными группировками - исламистскими, джихадистскими, но и светскими. Прошлой осенью отряды оппозиционной Свободной сирийской армии объединились для борьбы с режимом Асада с так называемым Национальным фронтом освобождения, созданным при поддержке Турции в контексте турецкой интервенции на севере Сирии в 2018 году.

Независимо от этих формирований в провинции Идлиб ведет бои джихадистская группировка "Хайят Тахрир аш-Шам", которая ранее вышла из состава "Джебхат ан-Нусры" - сирийского филиала "Аль-Каиды". Эта террористическая группировка считается самой мощной в военном отношении, и именно она служит, в первую очередь, оправданием боевых операций режима Асада и России в этой провинции.

Все антиправительственные группировки объединяет то обстоятельство, что ничего другого, кроме как воевать до последнего вздоха, им фактически не осталось. Если они сдадутся, пощады не будет. До сих пор ни армия Асада, ни российские военнослужащие пленных не брали. Бои в Идлибе идут не на жизнь, а на смерть.

Европа - сторонний наблюдатель

Европейский Союз - в роли стороннего наблюдателя. Все усилия европейской дипломатии оказались тщетными. Оказывая гуманитарную помощь, Европа способна слегка уменьшить остроту лишений гражданского населения Сирии, но в политическом плане от нее мало что зависит. Плюс к тому и страны ЕС не в восторге от притока сирийских беженцев и стараются пускать их к себе как можно меньше. Так что европейцам остается лишь взывать к благоразумию и сетовать, как это делает министр иностранных дел Германии, на "гуманитарную катастрофу", ответственность за которую несут режим Асада, Россия и Турция.