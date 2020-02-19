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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Миллиардер Блумберг сможет принять участие в дебатах демократов. Его популярность растет

08:37 19.02.2020 |

Мир

Бывший мэр Нью-Йорка миллиардер Майкл Блумберг заручился достаточной поддержкой сторонников Демократической партии, чтобы впервые принять участие в дебатах потенциальных кандидатов в президенты. В среду миллиардер впервые примет участие в дебатах в Неваде.

Кроме него, на сцену одного из концертных залов Лас-Вегаса поднимутся бывший вице-президент США Джо Байден, экс-мэр небольшого города Саут-Бенд в штате Индиана Пит Буттиджич, сенатор от штата Минессота Эми Клобушар, сенатор от Вермонта Берни Сандерс и сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен.

Чтобы попасть на дебаты, Блумбергу нужно было получить больше десяти процентов по результатам опросов среди сторонников демократов. Во вторник опрос, организованный общественным радио, программой PBS Newshour и фондом общественного мнения Marist, показал, что Блумберга поддерживают 19% опрошенных.

Это поднимает бывшего мэра Нью-Йорка на второе место среди остальных кандидатов от партии. Лидерство сохраняет Берни Сандерс с 31%.

За ними следует Джо Байден (15%) и Элизабет Уоррен (12%).

Комментаторы отмечают, что кампания Блумберга за последнее время разместила огромное количество рекламы в СМИ и интернете, потратив на это несколько сотен миллионов долларов. По данным Си-эн-эн, на президентскую кампанию миллиардера уже работают более 2 тыс. человек - как в Нью-Йорке, так и в других районах США.

Вопросы об обысках

"Майку не терпится выйти на сцену с остальными кандидатами от демократов и рассказать, почему он лучший кандидат для того, чтобы победить Дональда Трампа и объединить страну", - заявил менеджер кампании Блумберга Кевин Шики.

 

Конкурирующие с бывшим мэром Нью-Йорка Уоррен и Сандерс обвиняют Блумберга в попытке обеспечить успех исключительно за счет своего богатства. Берни Сандерс на собрании членов Демократической партии в субботу сказал, что "американский народ устал от миллиардеров, покупающих выборы".

Блумберг отрицает подобные обвинения и предлагает спонсировать кампанию демократов против Дональда Трампа, даже если сам он ее не возглавит.

Во время дебатов Блумбергу предстоит ответить на сложные вопросы о своей работе мэра Нью-Йорка.

Блумберга-мэра критиковали за поддержку законодательства, позволившего полицейским проводить уличные обыски. На практике таким обыскам чаще всего подвергались чернокожие и латиноамериканцы.

За поддержку этой политики экс-мэр уже извинялся, однако Джо Байден тем не менее обещал, что подробно расспросит о ней Блумберга на дебатах.

Кандидат Эми Клобушар ранее говорила, что Блумберг должен принять участие в дебатах. "Он не может прятаться за эфиром и должен отвечать на вопросы", - сказала она в одном из интервью.

Перед битвой

Корреспондент Би-би-си по Северной Америке Энтони Зуркер

Беспрецедентная по масштабам рекламная атака Майкла Блумберга дала ему платформу для продвижения своей кандидатуры. Пока все работает прекрасно.

Однако в среду в Лас-Вегасе ему предстоит впервые выйти на сцену с живыми соперниками. Блумбергу стоит подготовиться к трудному разговору.

Сложно представить, кому из оппонентов-демократов сейчас могло бы быть невыгодно атаковать Блумберга. Если умеренные кандидаты хотят получить хоть какую-то поддержку в десяти штатах, где в течение нескольких недель будут проходить праймариз, им придется отнять у бывшего мэра Нью-Йорка часть электората.

А для левых и прогрессивных Сандерса и Уоррен миллиардер Блумберг олицетворяет разлагающее влияние больших денег на американскую политику.

Хотя в последнее время американские СМИ часто пишут о Блумберге негативно, внимание к нему прессы не ослабевает, а поддержка среди электората растет. Теперь у него есть шанс доказать, что этому хайпу можно верить.
 

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