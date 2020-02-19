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ЕС расширил «черный» список офшорных зон
14:47 18.02.2020 |
18 февраля Совет Европы добавил в список налоговых юрисдикций, нарушающих критерии прозрачности ведения бизнеса, Каймановы острова, Палау, Панаму и Сейшельские острова. Об этом говорится в пресс-релизе организации.
"Эти юрисдикции не осуществили налоговые реформы, к которым они обязались, в установленные сроки", - отмечают в сообщении.
При этом 16 юрисдикций реализовали все необходимые реформы раньше установленного срока и исключены из Приложения II, или "серого" списка оффшорных зон. Среди них: Антигуа и Барбуда, Армения, Багамские Острова, Барбадос, Белиз, Бермудские острова, Британские Виргинские острова, Кабо-Верде, Острова Кука, Кюрасао, Маршалловы Острова, Черногория, Науру, Ниуэ, Сент-Китс и Невис, Вьетнам.
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