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В США планируют ограничить каналы поставок в Китай американских чипов и производственных линий
10:32 18.02.2020 |
Несмотря на санкции и эмбарго, американские производители чипов и оборудования для выпуска полупроводников продолжают работать с китайскими клиентами. Полный запрет на торговлю навредит не только Китаю, но также ударит по компаниям в США. Прежде чем ударяться в крайности, приходится хорошенько подумать.
По сообщению информагентства The Wall Street Journal, Министерство торговли США готовит поправки к правилам торговли с Китаем. В самом Министерстве отказались комментировать эту информацию. Также сообщается, что Президент США Дональд Трамп ещё не рассматривал предложенные изменения.
Согласно полученным из надёжных источников данным, новые правила будут требовать получения лицензий на торговлю с Китаем любым заводом в мире, который использует американское производственное оборудование или выпускает чипы по американским технологиям.
К чему это приведёт? Например, единственный производитель сканеров EUV и глобальный лидер по производству 193-нм сканеров нидерландская компания ASML выпускает продукцию с использованием американских технологий и, частично, на заводе в США. С поставками EUV сканеров ASML в Китай и так всё непросто в последнее время, а может стать и вовсе никак.
Предлогом для введения лицензирования на поставки оборудования и чипов с заводов в США и с предприятий в других странах в Китай стала торгово-шпионская война с компанией Huawei. Но на её месте может оказаться любая компания, которая станет угрожать безопасности США в любой сфере: экономической или политической.
Предложенные поправки пока не рассмотрены и не приняты. Но они уже заставили напрячься не только китайцев, но также американских производителей промышленного оборудования для выпуска полупроводников компании Applied Materials, Lam Research и других.
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