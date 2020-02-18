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Военный конвой США вошел в северо-восточную Сирию
09:51 17.02.2020 |
Конвой американских военных машин прибыл из Ирака в провинцию Аль-Хасака на северо-востоке Сирии.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Аl Masdar News.
По меньшей мере 55 транспортных средств, в том числе танки и инженерная техника, въехали в провинцию из Ирака.
Коалиция под руководством США ведет борьбу против террористической организации ИГИЛ в Сирии и Ираке с 2014 года.
В прошлом году Вашингтон объявил о падении так называемого "халифата Исламского государства", но добавил, что останется в Сирии, чтобы предотвратить возрождение террористической сети. Для оправдания длительного пребывания своей армии в Сирии президент США Дональд Трамп заявил, что нужно "охранять нефть" и не допустить ее захвата террористами.
Ранее в этом месяце развернутые американские войска в Сирии начали строительство новой военной базы в богатой нефтью провинции Хасеке.
По данным турецкого информационного агентства Anadolu, которое цитировало свои источники, оборудование и материалы для строительства прибыли из Ирака через пограничный переход Аль-Уелид. Агентство предположило, что база была построена для того, чтобы российские силы не смогли достичь нефтяного месторождения Румейлан.
Американские военные, дислоцированные в районах Сирии, подконтрольных курдским силам YPG, 19 января предотвратили попытку российских военных пройти к нефтяного месторождения "Джул Аги" в районе Румейлан на северо-востоке провинции Хасеке.
После начала последней турецкой военной операции США покинули ряд военных баз в Сирии, часть из которых перешла к России.
Сейчас российские военные дислоцированы по меньшей мере в 10 точках на подконтрольных YPG территориях Сирии - в Манбидже, Айн-аль-Араби, Ракке и Хасеке.
В начале февраля стало известно, что Россия вывела часть военного персонала из района Таль-Тамро в сирийской провинции Хасеке и тем самым сократила свое присутствие на северо-востоке страны.
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