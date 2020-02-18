Асад установил контроль над Алеппо, Россия развернула «зеленых человечков»

Сирийская арабская армия официально взяла под контроль район Большого Алеппо после того, как последние оставшиеся боевики бежали на запад последней открытой дорогой.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Аl Masdar News.

По данным полевого источника в Алеппо, повстанцы-джихадисты полностью сдали Анаданскую равнину после того, как контролировали эту территорию более шести лет.

Захват района Анаданской равнины произошел вскоре после того, как Сирийская арабская армия объявила о полном контроле над всеми районами, которые ранее находились под контролем джихадистов в городе Алеппо.

С установлением контроля над Большим Алеппо и столицей провинции, скорее всего, будет прекращен огонь между боевиками и сирийской армией и мирные переговоры будут продолжаться в Астане.

Российские военные начали развертывание вдоль автодороги Алеппо-Дамаск (М-5) впервые с тех пор, как начали свое вмешательство в Сирии.

Как сообщается, российская военная полиция устанавливает новые контрольно-пропускные пункты в районах, которые ранее контролировали повстанцы-джихадисты, таким образом убеспечивая шоссе Алеппо-Дамаск для дальнейшего гражданского использования.

Турция ранее угрожала широкомасштабным наступлением на сирийскую армию, если они не выйдут из районов, которые они захватили в Идлибе.

Однако, с размещением российских военных на шоссе Алеппо-Дамаск, маловероятно, что турецкая армия атакует их места где-нибудь вдоль проезжей части.

Ожидается, что в последующие дни сирийское правительство направит ремонтные бригады на идлибскую полосу шоссе Алеппо-Дамаск, когда сирийская армия завершит операцию по разминированию.