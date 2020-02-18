Финансовые новости
- |
- 18.02.20
- |
- 04:12
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Макрон уверен, что Россия продолжит дестабилизировать Запад
08:52 17.02.2020 |
Россия продолжит попытки "дестабилизации" Запада посредством вмешательства в выборы, манипуляций в соцсетях и кибератак. Такое мнение в субботу, 15 февраля, высказал президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая на 56-й Мюнхенской конференции по безопасности.
По его мнению, Москва будет действовать "либо через частных лиц, либо напрямую через свои организации, либо через своих ставленников". Французский лидер ожидает от РФ "чрезвычайно агрессивных" действий на этом направлении в "ближайшие месяцы и годы", передает агентство AFP.
Санкции и стратегический диалог
Эмманюэль Макрон рекомендовал Европе придерживаться следующей стратегии в выстраивании взаимодействия с Россией: не отказываться от санкций, пока Москва не изменит своего поведения, однако в долгосрочной перспективе стремиться к улучшению отношений с ней, уточняет информагентство AP.
Реалистичный подход состоит в том, что "мы не уступаем в наших принципах, касающихся замороженных конфликтов, однако будем возобновлять стратегический диалог - что потребует времени", уверен глава французского государства.
Об урегулировании в Донбассе
Эмманюэль Макрон, в частности, высказал мнение, что урегулирование конфликта на востоке Украины невозможно без участия России. "Однако на протяжении практически трех лет у нас не было встреч в "нормандском формате", - подчеркнул французский лидер, не упомянув, однако, о переговорах 9 декабря 2019 года, когда он принимал в Париже президента Украины Владимира Зеленского, российского лидера Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелу Меркель (Angela Merkel).
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Потребительские настроения украинцев в январе 2020 года ухудшились на 3,1 пункта - до 89 пунктов по 200-бальной шкале
ТОП-НОВОСТИ
|КПСС с диджитализацией: Как «слуги» будут захватывать всю страну
|Мюнхенские отговорки. Как Зеленский озвучил новые шаги «ползучей капитуляции»
|Позитив недели. Начались испытания новых снарядов для САУ «Акация»
|Экономические настроения в Украине в I кв.-2020 ухудшились - Госстат
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|ЕС продлил на год санкции в отношении Беларуси
|США повышают пошлины на самолеты из Евросоюза
|Канада хочет обновить соглашение о свободной торговле с Украиной
|Военный конвой США вошел в северо-восточную Сирию
|Асад установил контроль над Алеппо, Россия развернула «зеленых человечков»
|Трамп призвал Россию отказаться от поддержки Асада
Это интересно
|Электрокроссовер Ford для Европы проедет 600 километров без подзарядки
|Bloomberg: себестоимость PS5 составляет $450 из-за дефицита компонентов
|Названы самые надежные автомобили в мире
|В Украине запустили электронный сервис, который платит кэшбек за безопасное вождение
|Samsung и LG готовят Cloud Top ― планшетные дисплеи для подключения к смартфонам
|Аксессуары для Xiaomi Mi 10: внешний вентилятор, контроллеры и колонка с беспроводным зарядником
|Скрытый майнер хакеров Outlaw научился «убивать» конкурентов