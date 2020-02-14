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Financial Times: минфин США подозревает Дерипаску в отмывании денег
13:08 14.02.2020 |
Минфин США подозревает российского миллиардера Олега Дерипаску в помощи президенту России Путину в отмывании денег. Об этом говорится в письме, направленном юристам Дерипаски, с которым ознакомилось издание Financial Times.
Олег Дерипаска не раз публично заявлял, что не знает "истинных причин" включения его в санкционный список США. Он даже предлагал журналистам денежное вознаграждение за помощь в расследовании этих причин.
Как стало известно изданию, управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) утверждает, что в 2016 году Дерипаска якобы был "идентифицирован как один из людей, хранящих активы и отмывающих средства в интересах российского президента Владимира Путина".
В частности, Дерипаска в сентябре 2017 года отменил размещение ценных бумаг группы ГАЗ на бирже, заявляет OFAC. Ведомство расценивает это как попытку скрыть отмывание денег. ГАЗ все еще не выведен из-под санкций, минфин США постоянно переносит сроки переговоров по их отмене.
OFAC предполагает, что в первой половине 2011 года деловая активность Дерипаски могла быть использована в качестве ширмы для неких операций с личными активами Владимира Путина, занимавшего тогда должность премьер-министра.
"Они не приводят фактов. Просто догадки слухи и сплетни, - сказал изданию Дерипаска. "Это безосновательные обвинения. Это полная бессмыслица, вместо презумпции невиновности до установления фактов, которые должны быть доказаны в суде", - добавил он.
"Очередная порция брехни", - такой комментарий к статье FT опубликовал Дерипаска в своем телеграм-канале. Ранее он подтверждал в беседе со СМИ, что это его личный канал.
Во всех цитатах OFAC используется слово "по имеющимся данным" или "по сообщениям", но не указаны источники этих данных.
"Это неправда. Вот и все", - сказал в комментарии газете пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
Представители Дерипаски получили запрос Русской службы Би-би-си и сообщили, что готовят ответ на него. Би-би-си также направила запрос в Казначейство США и ждет ответа.
Санкции Дерипаски
В январе 2018 года Дерипаску включили в так называемый "кремлевский доклад" США - список чиновников и бизнесменов, который минфин представил Конгрессу США. Ведомство включило в него людей, которые, по мнению чиновников, близки к президенту России Владимиру Путину.
6 апреля того же года минфин США ввел санкции против Дерипаски и его компаний. Имя миллиардера фигурировало в расследовании вмешательства России в президентские выборы в США. Выяснилось, что ныне осужденный экс-советник Трампа Пол Манафорт работал на Дерипаску.
Это привело к обвалу акций "Русала", EN+ и других компаний Дерипаски. В результате миллиардер был вынужден был снизить свою долю в EN+ и фактически отказаться от контроля над "Русалом". Это помогло вывести несколько компаний из-за санкций. Свои личные потери из-за санкций Дерипаска оценивал в 7,5 млрд долларов.
Дерипаска подал в суд на американский минфин и сейчас продолжает судиться с ним за снятие с него персональных санкций. Дерипаска просит снять с него санкции и убрать его имя из "кремлевского доклада". Он также хочет, чтобы власти США представили доказательства обвинениям, по которым его включили в санкционные списки.
В мае прошлого года минфин раскрыл перечень документов, на которых основывалось решение включить Дерипаску в санкционный список. В перечне значатся 29 источников, несколько из них были скрыты. Представители бизнесмена назвали документ минфина США "плохо проработанным отчетом, изобилующим ложными утверждениями и фактологическими неточностями".
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