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Генпрокурор США пожаловался на твиты Трампа
08:12 14.02.2020 |
Уильям Барр - министр юстиции США, являющийся одновременно генеральным прокурором страны, заявил, что бесконечные твиты президента США Дональда Трампамешают ему заниматься своей работой. В интервью телеканалу ABC News, опубликованном в четверг, 13 февраля, Барр подчеркнул, что Трамп никогда не просил его "как-то повлиять (на вердикт. - Ред.) в каком-либо уголовном процессе", но ему все-таки стоит перестать писать твиты про Минюст. "Из-за них мне просто невозможно делать свою работу", - заявил Барр.
По мнению журналистов, подобный комментарий Барра является редким случаем критики президента, которого он обычно рьяно защищает. Однако, с другой стороны, это высказывание ставит генерального прокурора в один ряд с теми сторонниками Трампа в Белом доме, которые поддерживают президента, но при этом желают, чтобы он писал поменьше твитов, указывает телеканал.
Почему генпрокурор Барр раскритиковал Трампа за твиты
Судя по всему, критика Уильяма Барра была связана с процессом по делу Роджера Стоуна, являвшегося на протяжении долгих лет доверенным лицом Трампа. Стоун обвиняется в даче ложных показаний в Конгрессе, давлении на свидетелей и создании помех для осуществления правосудия в расследовании возможных связей Трампа с Москвой и вмешательства Кремля в президентские выборы в США в 2016 году..
Принимая во внимание тяжесть этих обвинений, прокуроры порекомендовали рассматривавшему дело федеральному суду в Вашингтоне приговорить Стоуна к лишению свободы на срок от семи до девяти лет. Однако Трамп резко раскритиковал эту рекомендацию в своем микроблоге в Twitter.
Через несколько часов после этого Минюст, стоящий выше Генпрокуратуры, порекомендовал выбрать для Стоуна более мягкую меру пресечения. В результате четыре обвинителя добровольно ушли в отставку, посчитав такое вмешательство политически мотивированным.
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