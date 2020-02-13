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Сенат сделал шаг к ограничению возможности Трампа вести войну
17:48 13.02.2020 |
Сенат США 11 февраля поддержал законопроект, имеющий целью ограничить способность президента Дональда Трампа вести войну против Ирана, открыв путь к окончательному голосованию, поскольку восемь республиканцев присоединились к демократам в поддержке резолюции о военной силе.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
Резолюция, принятая голосованием 51/45, потребует от Трампа устранить американские войска, которые ведут боевые действия против Ирана, если Конгресс не объявит войну или не выдаст специальное разрешение на использование военной силы.
Теперь ее вынесут на окончательное голосование, которое ожидается в среду или в четверг.
Оппоненты-республиканцы, в частности Трамп, заявили, что этот шаг направит Тегерану неправильное "сообщение".
"Для безопасности нашей страны очень важно, чтобы Сенат Соединенных Штатов не голосовал за резолюцию. Мы очень хорошо даем совет с Ираном, и сейчас не время проявлять слабость", - заявил Трамп в Twitter.
Палата представителей под руководством демократов в прошлом месяце приняла аналогичную резолюцию. Демократы и некоторые республиканцы спорили из-за того, что Трамп не сообщила их полностью о своей стратегии Ирана.
В январе Трамп приказал нанести удар беспилотником, который убил иранского военного командующего Касема Сулеймани в аэропорту Багдада. Президент не предупреждал Конгресс о своем решении.
Опасения, что страна находится на грани войны с Ираном, подлило масла в огонь постоянных усилий членов обеих партий забрать у Белого дома полномочия по объявлению войны.
Конституция США предоставляет Конгрессу, а не президенту, право объявлять войну.
Несмотря на двухпартийной поддержке, резолюция вряд ли получит достаточно голосов членов партии Трампа, чтобы преодолеть вето, если документ попадет на его стол.
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