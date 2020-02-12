Трамп рекомендовал Пентагону наказать своего бывшего помощника из-за импичмента

Президент США Дональд Трамп рекомендовал Пентагону привлечь к дисциплинарной ответственности Александра Виндмана, до недавнего времени бывшего сотрудником Совета по национальной безопасности США и экспертом по Украине. "Мы его отправили по собственному пути, и военные могут поступить с ним так, как они хотят", - цитируют СМИ заявление Трампа во вторник, 11 февраля. Тем не менее, добавил президент, в Пентагоне "безусловно посмотрят на то, что произошло". Трамп указал, что ему известно о переходе Виндмана на работу в Объединенный комитет начальников штабов ВС США: "Его взял к себе генерал Милли. Я его поздравляю, пусть берет".

Видман был ключевым свидетелем по телефонному разговору Трампа и Зеленского

Виндман присутствовал при телефонном разговоре Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, состоявшемся 25 июля. Впоследствии он стал одним из ключевых свидетелей в кампании Демократической партии по обвинению Трампа в том, что он поставил вопрос оказания помощи Украине в зависимость от того, проведет ли Киев расследование в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера Байдена. Он сообщил в Конгрессе содержание разговора, несмотря на распоряжение Трампа не давать показания на эту тему, и снабдил его своими комментариями.

В декабре администрация Дональда Трампа сократила число чиновников, которые могут слушать телефонные разговоры президента с лидерами других стран. Теперь вместе с Трампом во время его телефонных переговоров могут находиться лишь те его высокопоставленные помощники, которых назначил сам президент. Один из чиновников Белого дома назвал новое ограничение "правилом Виндмана".

Июльская беседа Трампа и Зеленского привела к громкому политическому скандалу в Соединенных Штатах и стала причиной запуска процедуры импичмента главы государства. Однако Сенат США, контролируемый республиканцами, не поддержал импичмент Дональда Трампа.

7 февраля, через два дня после решения Сената, Виндман был уволен со своей должности.