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Северная Македония ратифицировала протокол о вступлении в НАТО
18:48 11.02.2020 |
Парламент Северной Македонии проголосовал за ратификацию протокола о вступлении страны в Североатлантический альянс.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на расписание голосований парламента Северной Македонии.
Законопроект о ратификации протокола был единственным вопросом в повестке дня. За документ проголосовали 114 депутатов из 116 присутствующих, против голосов не было.
Сегодня также состоится торжественная церемония поднятия флага НАТО перед зданием парламента Северной Македонии
Ранее президент Северной Македонии Стево Пендаровский заявлял, что процедура ратификации членства страны в НАТО должна завершиться в марте.
12 апреля в Северной Македонии состоятся досрочные парламентские выборы, поэтому было решено проголосовать за ратификацию до их проведения.
Следует отметить, что среди стран НАТО протокол еще не ратифицировала Испания, из-за чего Северная Македония не смогла стать членом НАТО в прошлом году.
Напомним, 12 февраля 2019 года правительство в Скопье официально сообщило об изменении названия Македонии на Республика Северная Македония, чтобы завершить затянувшийся спор с Грецией.
Греция годами блокировала членство Македонии в НАТО, считая, что ее название содержит территориальные претензии.
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