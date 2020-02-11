Филиппины расторгли договор о военном сотрудничестве с США

Власти Филиппин аннулировали договор о сотрудничестве в военной сфере с Соединенными Штатами. Президент азиатской страны Родриго Дутерте поручил своему кабинету расторгнуть действие соглашения о присутствии на Филиппинах иностранных вооруженных сил (VFA), являющихся правовой базой размещения военного контингента США в островном государстве, сообщили власти в Маниле во вторник, 11 февраля.

Глава МИД страны Теодоро Локсин подписал уведомление о прекращении действия, которое будет незамедлительно передано посольству США в Маниле, сообщил в Twitter замглавы МИД Филиппин Додо Дюлай.

США обдумают дальнейшие действия

В свою очередь диппредставительство США назвало решение Дутерте "серьезным шагом, который окажет значительное влияние на американо-филиппинский альянс". Вашингтон "тщательным образом" изучит вопрос о дальнейших действиях с целью продвижения совместных интересов, заявило посольство США в Маниле.

Соглашение о присутствии иностранных вооруженных сил было заключено двумя странами в 1998 году. В его рамках ежегодно проводились совместные учения США и Филиппин. Кроме того, американские военные занимались обучением филиппинских солдат. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке, срок его действия истекает через 180 дней после объявления одной из стран о выходе из него.