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НАТО разрабатывает системы обороны против новых российских ракет
16:56 11.02.2020 |
НАТО уже начала реагировать на разработку и развертывание Россией новых ракетных систем. Об этом заявил во вторник, 11 февраля, генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг во вторник, 11 февраля, перед заседанием министров обороны альянса, которое состоится в Брюсселе 12-13 февраля, сообщает корреспондент DW.
"Мы рассмотрим реакцию НАТО на вызов, который представляют собой новые ракетные системы России", - заявил Столтенберг, напомнив, что разработка и принятие на вооружение Москвой ракеты 9М729 (по классификации НАТО - SSC-8) стали причиной прекращения действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). "SSC-8 - лишь один из вызовов, стоящих перед нами. Потому мы обсудим наш ответ на целый ряд российских ракетных систем - как обычных, так и ядерных, как уже развернутых, так и находящихся в разработке", - уточнил генсек НАТО.
Инвестиции в противовоздушную и противоракетную оборону
Отвечая на вопрос корреспондента DW, Йенс Столтенберг заявил, что 9М729 и другие российские ракеты, включая систему "Авангард", - это часть схемы поведения России в последние несколько лет. Речь идет о "крупных инвестициях в новые современные" системы вооружения - как ядерные, так и обычные. "НАТО уже начала реагировать на это. Мы увеличили готовность наших сил, инвестируем в новые современные возможности, включая противовоздушную и противоракетную оборону", - отметил Столтенберг. По его словам, впервые в истории НАТО боеготовые войска столь масштабно представлены в восточной части альянса.
Лучшим ответом на новые российские ракеты генсек Североатлантического альянса назвал эффективный контроль над вооружениями. По его словам, это позволит избежать новой большой гонки вооружений. "Она будет опасной и дорогой", - предупредил Столтенберг. "Мы не будем зеркально повторять то, что делает Россия. У нас нет намерения разворачивать новые ядерные системы вооружения наземного базирования в Европе", - пообещал он.
Россия признает наличие у нее ракеты 9М927, но утверждает, что она не нарушает положений ДРСМД, подписанного в 1987 году между СССР и США и ликвидировавшего целый класс ракет наземного базирования дальностью от 500 до 5500 километров. В конце 2019 года в РФ заявили о принятии на вооружение гиперзвукового ракетного комплекса "Авангард". Гиперзвуковое оружие позволяет обходить системы противоракетной обороны.
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