Критик Путина и Украины: «темная лошадка» президентских выборов в Польше

Владислав Сердюк / Европейская правда

На прошлой неделе спикер Сейма Эльжбета Витек объявила, что 10 мая граждане Польши пойдут на избирательные участки.

Выборы президента закрывают избирательный сезон в стране. Он начался осенью 2018 года, когда в Польше проходили местные выборы. После них поляки выбирали своих представителей в Европарламент, а затем депутатов Сейма и Сената.

Для оппозиции нынешние президентские выборы - последний шанс лишить правящую партия "Право и справедливость" (ПиС) монополии на власть. Победа действующего президента Анджея Дуды даст возможность ПиС продолжать относительно (с учетом отсутствия большинства в Сенате) стабильное, консенсуальное управление государством.

В свою очередь поражение действующего президента ослабит нынешнее правительство и, возможно, принесет неурядицы в ряды правящей партии.

При этом высокие рейтинги Анджея Дуды не дают ему гарантий переизбрания на второй срок. В частности, он столкнулся с новой проблемой - обострением конкуренции на правом фланге.

Выборы с одним лидером

Вопреки нескольким скандалам, обострившим отношения действующего президента Дуды с правящей партией, в ПиС не рассматривали всерьёз возможность замены его кандидатуры на выборах 2020 года.

И хотя еще год назад в СМИ рассуждали о возможности выдвижения партией власти другого кандидата, никаких факторов, свидетельствовавших в пользу такого сценария, так и не возникло.

В свою очередь кандидатом от крупнейшей оппозиционной партии "Гражданская платформа" выступит экс-спикер Сейма Малгожата Кидава-Блоньска, а от Польской крестьянской партии в президенты выдвинется бывший министр труда и социальной политики Владислав Косиняк-Камыш.

От блока Левых сил в президенты будет баллотироваться политик, открытый гей Роберт Бедронь, проекту которого предрекали взлет на парламентских выборах.

Кандидатом в президенты от ультраправой популистской партии "Конфедерация" станет политик с умеренными консервативными взглядами Кшиштоф Босак.

Еще одним участником президентской гонки является кандидат, позиционирующий себя в качестве человека "не из мира политики" - шоумен Шимон Головня. Сегодня опросы дают ему поддержку около 10% избирателей. Таким образом, он - третий по популярности политик, претендующий на должность президента.

В рейтинге Головни безусловно важен элемент свежести (нового лица), однако без должного подхода к избирательной кампании и четкой стратегии его проект начнет сдуваться на фоне активности матерых политиков.

Действующего президента Польши готовы поддержать около 40% избирателей.

Более того, никаких факторов, которые могли бы как-то испортить рейтинги Дуды, на сегодня нет.

Например, судебная реформа, проводимая "Правом и справедливостью", которая вызывает критику международного сообщества, является чересчур сложной темой для подавляющей массы населения, а потому ее угроза для рейтингов пока что не столь очевидна.

Впрочем, не следует забывать, что экс-президент Польши Бронислав Коморовский имел перед выборами 2015 года даже более высокие рейтинги, чем Дуда сегодня, а результат злополучной для либералов гонки всем нам известен.

Согласно опросам, основным оппонентом Дуды будет Малгожата Кидава-Блоньска, которая находится на относительно безопасном расстоянии от действующего президента - ее поддерживают 21-24% респондентов.

Но стоит принять во внимание, что активная фаза избирательной кампании не началась, а при наличии действенной стратегии у оппозиции все еще может измениться.

Вероятно, что во время избирательной кампании оппозиция попробует привязать эти выборы к более широкому контексту - легитимизации власти ПиС.

Избирателю будут пробовать внушать, что, голосуя за Дуду или за кандидата от оппозиции, он принимает решение об акцептации или непринятии нынешней власти в целом. А как показали прошлогодние парламентские выборы, нынешнее положение ПиС выглядит куда как уверенно.

Альтернатива справа

В такой ситуации, по мнению части польских политических аналитиков, все же причиной для тревоги у Анджея Дуды может стать кандидат от ультраправой "Конфедерации" Кшиштоф Босак.

При этом, в отличие от своих однопартийцев, которых характеризуют в основном как "популистов", Босак имеет умеренные правые, консервативные взгляды, и поэтому возникает предположение, что он сумеет напомнить избирателю "более молодую версию" действующего президента.

В пользу этого взгляда следует добавить, что Босак может сделать ставку в кампании на наличие "альтернативы" на правом фланге, которой ранее фактически не было.

Кандидат от ультраправых Кшиштоф Босак начал избирательную кампанию с собственной свадьбы

Выбор Босака в качестве кандидата в президенты от "Конфедерации" негативно воспринял и раскритиковал один из лидеров партии Януш Корвин-Микке, который известен своими неоднозначными заявлениями, в том числе пропутинскими и антиукраинскими. По его мнению, партии следовало выдвинуть в президенты Гжегожа Брауна, также славящегося не самыми удачными заявлениями.

Это внутрипартийное противоречие свидетельствует о том, что в "Конфедерации" образовалось, как минимум, два оппозиционных друг другу лагеря. И один из них видит необходимость двигаться "дальше", то есть снижать уровень радикальности заявлений и идей с целью расширить число сторонников и выйти на более массового избирателя.

Именно приверженцы такой стратегии развития и выбрали Босака в качестве кандидата.

Эта стратегия "Конфедерации", вероятно, работает на перспективу, ведь в краткие сроки очищение столь запущенной партийной репутации кажется очень тяжелой задачей.

Чтобы притянуть к себе избирателей, "Конфедерации" потребуется доказать, что она больше не пророссийская партия.

С этой целью Босак не так давно раскритиковал речь Путина в Израиле, заявив, что Польша оказалась в середине дезинформационной кампании и дипломатической войны, начатой Россией. Это существенная коррекция курса "Конфедерации" - ранее в этой партии более лестно отзывались о политике Кремля.

Впрочем, одновременно заявления Босака об Украине дают понять, что он является приверженцем пересмотра отношений между Киевом и Варшавой в сторону их ужесточения. Такие взгляды на польско-украинские отношения в целом характерны для большинства его однопартийцев.

По мнению Босака, наплыв иммигрантов из Украины приведет Польшу к негативным последствиям в будущем, а именно к "напряженности в парламенте" и конфликтам на почве исторической политики. Он критикует нынешнюю восточную политику ПиС, в целом называя ее "банкротом".

Следует отметить, что такой взгляд на отношения с Украиной и украинских иммигрантов может найти приверженцев даже среди вполне умеренных избирателей.

Если Босак и не выиграет выборы, то у него может получиться "откусить" в первом туре несколько процентов от рейтинга Дуды, что сегодня критически важно для действующего президента. И Дуда вместе с ПиС прекрасно осознают наличие рисков, о чем свидетельствует очевидное обострение риторики президента Польши.

В последнее время Дуда сделал несколько неоднозначных заявлений о судебной реформе и судьях. Например, говоря о Дисциплинарной палате Верховного суда, он заявил, что если среди судей найдутся "черные овцы, то они должны быть быстро элиминированы".

Эта эскалация и агрессия апеллируют к радикально правому избирателю, традиционно голосующему за "Конфедерацию", и стала реакцией на попытку конкурентов провести ребрендинг. Однако такие действия президента могут привести к нежелательному результату и лишь отпугнуть часть умеренных избирателей, которых уже будет поджидать "новая" "Конфедерация".