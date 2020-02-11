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Иран запустил спутник, Франция встревожена по поводу безопасности Европы
09:06 11.02.2020 |
Франция 10 февраля осудила попытку Ирана разместить спутник в космосе, призывая Тегеран соблюдать международные обязательства по своей противоречивой программе баллистических ракет.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Voice of America.
"Франция осуждает этот запуск, который требует технологий, использующихся для баллистических ракет, и в частности межконтинентальных баллистических ракет", - говорится в сообщении министерства иностранных дел Франции.
Накануне Иран заявил, что "успешно" запустил спутник, но не смог вывести его на орбиту.
Напоминая об обязательствах Ирана в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 2018 года, министерство добавляет: "Иранская баллистическая программа вредит региональной стабильности и влияет на европейскую безопасность. Франция призывает Иран полностью соблюдать свои международные обязательства в этом вопросе".
Вашингтон назвал запуск "провокацией" и нарушением резолюции Совета Безопасности ООН, которая поддержала международное соглашение об ограничении ядерной программы Тегерана.
Иран настаивает, что его аэрокосмическая деятельность проводится в мирных целях, и основной миссией спутника будет сбор изображений для изучения землетрясений, предотвращения стихийных бедствий и развития сельскохозяйственных ресурсов.
Год назад Иран представил новую крылатую ракету, которая имеет дальность полета до 1350 километров.
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