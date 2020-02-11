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Китайских хакеров обвинили в США в кибермошенничестве
09:00 11.02.2020 |
Министерство юстиции США обвинило четырех китайских хакеров, работавших на одну из структур Народно-освободительной армии Китая (НОАК), в атаке на Американское бюро кредитных историй Equifax, в результате чего были украдены данные примерно 135 млн американцев. Заявление об этом опубликовано в понедельник, 10 февраля, на сайте ведомства. Хакеры обвиняются в кибермошенничестве и краже коммерческой информации. По данным следователей, они являются сотрудниками исследовательского института при НОАК.
В расследовании атаки, длившемся почти два года, принимали участие сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР), в частности его подразделения по кибербезопасности.
В сентябре 2017 года бюро Equifax сообщило, что подверглось кибератаке. Злоумышленники получили доступ к данным почти каждого второго гражданина США. Хакерам стали известны их имена, номера страховок, даты рождения, адреса и номера водительских удостоверений порядка 135 млн человек. Они также смогли получить доступ к номерам кредитных карт примерно 209 тыс. клиентов.
Генпрокурор пообещал вычислить любого хакера
Генпрокурор США Уильям Барр назвал кибератаку на Equifax результатом "ненасытного интереса" в Китае к личным данным американцев. Он указал, что обычно США не предъявляют обвинения сотрудникам военных подразделений других стран, а разведывательная деятельность не попадает в сферу внутреннего уголовного законодательства США, однако дело Equifax Барр назвал исключением.
"Сегодня мы привлекаем к ответственности хакеров из Народно-освободительной армии Китая за их преступные действия, и мы напоминаем правительству Китая о том, что мы можем вычислить хакеров, постоянно действующих против нас в условиях анонимности интернета", - приводятся в заявлении слова генпрокурора США.
Он отметил, что 80 процентов случаев экономического шпионажа, которые фиксируют власти США, связаны с Китаем.
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