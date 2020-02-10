Золотая акция Кремля. Как Ангела Меркель лишилась преемницы и при чем здесь премьер Тюрингии

Сергей ИЛЬЧЕНКО / Деловая столица

Решающая роль москвофильской партии в избрании кандидата от ХДС и СвДП вызвала панику в правящей коалиции.

Министр обороны ФРГ и лидер правящей ХДС (Христианско-демократический союз) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила о решении не выдвигать свою кандидатуру на пост канцлера. Таким образом, Ангела Меркель вновь - если считать от почти утонувшей в бундесверовских скандалах, но благополучно переместившейся в кресло главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен - осталась без заблаговременно подобранного и верифицированного партией преемника.

Как сообщила Крамп-Карренбауэр на заседании президиума ХДС, она намерена организовать процесс выдвижения кандидата в канцлеры, а затем покинуть пост главы партии. Ранее Крамп-Карренбауэр прочили в преемницы Ангелы Меркель на посту канцлера ФРГ.

Причиной такого решения Крамп-Карренбауэр назвала противоречия внутри ХДС по вопросу о сотрудничестве с "Альтернативой для Германии" (АдГ) и Левой партией (Die Linke). Сама Крамп-Карренбауэр категорически против сотрудничества с этими политическими силами. Таким образом, кризис, начавшийся в Тюрингии в конце прошлой недели, обрел общегерманский масштаб.

Началось же все с того, что депутат федерального парламента Тюрингии от Свободной демократической партии (СвДП) Томас Кеммерих, избранный премьером голосами ХДС, СвДП и - внимание! - АдГ, заявил об уходе в отставку через сутки после избрания. Причина - невозможность принять поддержку со стороны АдГ.

Надо отметить, что АдГ - действительно правопопулистская, евроскептическая, антимигрантская и антиисламская партия и строит свою риторику на защите местных немцев от пришлых не поймешь кого. Но обвинять ее в прямом наследовании НСДАП Гитлера, как это делают ее оппоненты, - все же явное преувеличение.

Что до тесных связей АдГ с Москвой, то они, конечно, есть и видны невооруженным глазом. Но моральное право бросать в нее камни по этому поводу могли бы иметь только те германские партии, которые таких связей не имели ни сейчас, ни в прошлом - а таковых партий в современной Германии нет. И дело тут не в том, что немецкие политики спят и видят, как они подписывают с Путиным обновленный пакт Молотова-Риббентропа. Все много проще: Москва, стремясь к хаотизации ЕС в целом и Германии в частности, вмешивается в любую политическую свару, усиливая при этом самую антисистемную на данный момент силу - которой на данный момент оказалась АдГ. Германские же политики, верные наследию Бисмарка, исходят из принципов Realpolitik, ставящих практические соображения выше идеологии или морали, и неизменно принимают предложенную помощь. В этом отношении лидеры АдГ, получающие и принимающие ситуативное содействие Москвы и отрабатывающие полученное содержание, к примеру, в ПАСЕ, нисколько не хуже и не лучше любой другой немецкой партии - все они в этом плане примерно одинаковы.

Отведя, таким образом, от АдГ заведомо ложные обвинения, разберемся в ситуации объективно.

Итак, действующий премьер Тюрингии, представитель Левой партии Бодо Рамелов нацелился на переизбрание. У него были отличные позиции: по результатам региональных выборов, прошедших в Тюрингии 27 октября 2019 г., Левые вышли на первое место с результатом 31%, что было на 2,8% больше по сравнению с предыдущими выборами. И хотя следом за Левыми на второе место вышла АдГ с 23,4%, улучшив свой результат аж на 12,8%, а третье место получил ХДС - 21,8%, пусть и потерявший 11,7 % Рамелов, с учетом непреодолимых противоречий между ХДС-СвДП и АдГ, мог твердо рассчитывать на победу. Четвертое и пятое места заняли его союзники, Социал-демократическая партия (СДПГ) - 8,7% и "Союз-90"/"зеленые" - 5,2%. СвДП же была на шестом месте - 5%. Словом, расклад по мандатам складывался для Рамелова вполне благоприятно, все шло предсказуемо, но в третьем туре АдГ, неожиданно для всех, не поддержала независимого кандидата, за которого голосовала ранее, а отдала голоса Кеммериху. Это позволило ему победить Рамелова с минимальным перевесом в один голос, причем из 45 голосов, отданных за Кеммериха, 22 принадлежали АдГ.

Разумеется, это был скандал. АдГ наглядно продемонстрировала, что даже оставаясь в изоляции в политических верхах, она мало того что набирает политический вес быстрее любой другой партии, так еще и может ощутимо влиять на политическую ситуацию. Удар был тем болезненней, что в начале декабря, в связи со сменой руководства СДПГ, само существование правящей коалиции (ХДС-ХСС) - СДПГ оказалось под вопросом. Противоречия были тогда урегулированы лишь с большим трудом - и вот, в Тюрингии, где ХДС и СДПГ и без того голосуют за разных кандидатов, АдГ подыгрывает ХДС против ее партнера по правящей коалиции!

В итоге на Кеммериха сильно надавили. Сначала на него попыталась давить Меркель, а следом к ней присоединилось и его собственное партийное руководство, поскольку сотрудничество с АдГ в политические рамки СвДП никак не вписывается. Одну только Меркель Кеммерих, возможно, и проигнорировал бы, хотя сидеть в премьерском кресле без поддержки ХДС, то есть фактически в роли младшего партнера АдГ ему было бы крайне неудобно. Но под давлением со стороны своей партии быстро сдался, сделал все необходимые заявления, заверил, что не поддастся "на коварную уловку АдГ", и подал в отставку, несколько подслащенную компенсацией на сумму чуть меньше 100 тыс. евро, поскольку один день он все-таки пробыл премьером. Плюс, разумеется, и прибавкой политического веса, поскольку избрание премьером в любом случае стало фактом его биографии.

Но премьера в Тюрингии в итоге нет. И это, скорее всего, приведет к новым выборам регионального парламента, на которых АдГ, с большой вероятностью, улучшит свой результат. С учетом же того, что на федеральном уровне политики ХДС все чаще говорят о необходимости пересмотреть запреты на сотрудничество с АдГ, Кеммерих еще может занять премьерское кресло.

Впрочем, избрание либо неизбрание Кеммериха имеет мало значения за пределами Тюрингии, даже на уровне Германии. Но история с его выборами и поспешной отставкой вновь высветила глубокий кризис, который переживают ХДС-ХСС и СДПГ: их политические предложения привлекают все меньше голосов избирателей.

Когда проигравший Рамелов, нагоняя жути, пишет в "Твиттере", что, мол, именно в Тюрингии в 1930 г. в земельное правительство впервые вошли национал-социалисты, он не затрагивает важнейший вопрос о причинах их прихода. Между тем эти причины схожи с нынешними - и тогда, и сейчас смену политической формации вызвала немощь умеренных партий, застрявших в прошлом и не сумевших ответить на вызовы современного мира.

При этом нынешний кризис носит затяжной характер: популярность АдГ резко пошла в рост начиная с 2015 г., стартовав с востока Германии. Ее успехи уже побуждают немецкие партии к таким союзам, которые раньше были невозможны. Причем этот процесс продолжает развиваться: поддержка АдГ по-прежнему растет, а ХДС и СДПГ - падает. И Крамп-Карренбауэр, не видя приемлемого для себя выхода из сложившейся ситуации, предпочла уйти. Впрочем, и это не решает проблемы ХДС, а лишь перекладывает поиск нелегкого решения и ответственность за него на того, кто придет ей на смену.